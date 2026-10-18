IPS llega a 981.115 trabajadores y cubre al 53% de población económicamente obligada

Frente al 2016, la mejora acumulada fue de 5,83 puntos porcentuales. El avance resulta significativo porque implica que la seguridad social alcanzó proporcionalmente a una fracción mayor de la población paraguaya.

Sin embargo, la contracara de un nivel de cobertura de 25,76% es igualmente relevante: alrededor de tres cuartas partes de la población total no aparecen comprendidas como aseguradas dentro de este indicador del IPS.

Esta brecha adquiere mayor profundidad cuando el análisis se concentra en la población económicamente activa obligada, que permite observar con más precisión cuánto logra penetrar el seguro social dentro del universo laboral al que debería alcanzar.

Casi 1.000.000 de asegurados

Los datos trimestrales muestran que en febrero de 2025 Paraguay contaba con una población de 6.417.076 habitantes. La población económicamente activa (PEA) alcanzaba 3.266.625 personas, mientras que la población económicamente activa ocupada (PEAO) llegaba a 3.087.238.

Dentro de ese universo, la denominada PEAO obligada al IPS estaba compuesta por 1.736.932 personas, pero la cantidad efectivamente asegurada era de 891.150. De esta manera, la cobertura alcanzaba aproximadamente al 51% de la población obligada.

Tres meses después comenzó a observarse una expansión. En mayo de 2025, con una población total todavía ubicada en 6.417.076 habitantes, la PEA aumentó a 3.320.207 personas y la PEAO a 3.152.629. La población obligada al IPS llegó a 1.739.379, mientras los asegurados aumentaron a 927.961. La cobertura continuó alrededor del 53%.

Para agosto de 2025, la PEA ascendió a 3.389.483 personas y la cantidad de ocupados a 3.224.057. La PEAO obligada se ubicó en 1.799.242, mientras los asegurados alcanzaron 948.074 personas. El porcentaje de cobertura se ubicó en 53%.

Los registros de noviembre de 2025 muestran una nueva expansión de la fuerza laboral. La PEA llegó a 3.419.032 personas, el mayor nivel entre los seis períodos presentados, mientras que la PEAO alcanzó 3.297.188. La población obligada al IPS fue de 1.825.482 personas y los asegurados sumaron 955.389 con una cobertura equivalente al 52%.

El comienzo de 2026 mostró movimientos diferentes entre las variables. En febrero, la población del país utilizada por el Observatorio se situó en 6.406.159 personas, mientras que la PEA descendió hasta 3.382.433 y la PEAO hasta 3.204.272.

La población obligada al IPS también bajó hasta 1.765.833, mientras la cantidad de asegurados se situó en 949.594 personas. Como consecuencia, el porcentaje cubierto alcanzó el 54%, el mayor de los seis registros trimestrales mostrados.

El incremento porcentual, sin embargo, debe interpretarse con cautela. No respondió exclusivamente a una expansión del número de asegurados: estos eran menos que en noviembre de 2025. Parte del aumento de la tasa se produjo porque también disminuyó el universo de trabajadores obligados sobre el cual se calcula la cobertura.

Para mayo de 2026 (últimos datos disponibles), los indicadores volvieron a crecer. La PEA alcanzó 3.406.553 personas y la PEAO llegó a 3.267.192. La población obligada al IPS aumentó a 1.841.244, la cifra más elevada del período analizado.

Los asegurados también marcaron un máximo de 981.115 personas, casi 90.000 más que los 891.150 registrados en febrero de 2025. Sin embargo, al aumentar simultáneamente el universo obligatorio, la cobertura pasó del 54% de febrero al 53% en mayo.

El dato deja una de las principales lecturas económicas de las cifras del IPS: el número de trabajadores protegidos está creciendo, pero todavía no lo hace con la intensidad suficiente como para cerrar rápidamente la brecha respecto del universo potencialmente obligado.

Con 981.115 asegurados frente a 1.841.244 personas comprendidas dentro de la PEAO Obligada, permanecían fuera de la cobertura efectiva aproximadamente 860.000 trabajadores en mayo de 2026. En términos relativos, cerca del 47% de ese universo no estaba cubierto.

La diferencia resulta particularmente importante porque el aseguramiento social no constituye únicamente un indicador laboral.

También determina el tamaño de la base contributiva que sostiene al sistema y el número de personas que acceden efectivamente a sus prestaciones.

Una mayor incorporación de trabajadores puede ampliar los ingresos por aportes y distribuir las obligaciones financieras del sistema sobre una base más extensa. Por el contrario, una cobertura limitada concentra el financiamiento sobre una porción menor del mercado laboral y mantiene a una cantidad considerable de trabajadores fuera del esquema contributivo.

Los datos del Observatorio del IPS permiten identificar un avance concreto. La cobertura sobre la población total pasó de 19,93% en 2016 a 25,76% en 2025, mientras el número de asegurados dentro de la población económicamente activa obligada aumentó de 891.150 en febrero de 2025 a 981.115 en mayo de 2026. Son señales favorables y muestran que el sistema consiguió ampliar su alcance.

Pero las mismas cifras exigen evitar una lectura complaciente. Que Paraguay haya pasado de cubrir, aproximadamente, una quinta parte a una cuarta parte de su población constituye un progreso, aunque también significa que cerca del 74% permanece fuera del indicador de protección. Más significativa aún es la brecha dentro del mercado laboral: en mayo de 2026 solamente 53% de las 1.841.244 personas comprendidas en la población ocupada obligada al IPS estaban aseguradas.

El verdadero desafío, por tanto, no consiste únicamente en sumar afiliados, sino en conseguir que el crecimiento del empleo y de la población obligada venga acompañado de una expansión sostenida de la cobertura efectiva. Una seguridad social más amplia fortalece tanto la protección de los trabajadores como la base financiera del sistema. La evolución reciente es positiva, pero los datos muestran que Paraguay todavía tiene una brecha estructural considerable por cerrar.

Brecha estructural

Los datos muestran que todavía hay una brecha estructural considerable por cerrar. Una seguridad social más amplia fortalece a los trabajadores como a la base financiera del sistema.