Envíos de maíz caen 600.000 ton.

Los envíos del grano alcanzaron 1.683.327 toneladas entre enero y septiembre de este año, lo que representa una disminución de 609.781 toneladas, frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían embarcado 2.293.108 toneladas.

El boletín del gremio muestra que la reducción del volumen de los envíos también se reflejó en los ingresos de divisas.

En los primeros nueve meses de este año, las colocaciones del maíz paraguayo generaron US$ 291 millones, frente a los aproximadamente US$ 384 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Menor ritmo de embarques

Asimismo, desde el gremio agroexportador resaltan que al analizar solamente el periodo de embarques de la zafra –entre junio y septiembre– la merma es aún mayor.

Según la Capeco, durante esos cuatro meses se embarcaron 963.986 toneladas. Es decir, 827.749 toneladas menos de maíz que en el mismo periodo de la zafra anterior, cuando los envíos habían alcanzado 1.791.736 toneladas.

La asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, explicó que la disminución del ritmo de los embarques internacionales responde al crecimiento del consumo doméstico. “La mayor demanda de maíz para la producción de etanol, así como para industrias avícola y porcina está incidiendo en la disponibilidad del cereal para la exportación”, acotó. Además, los productores continúan buscando mejores precios y mantienen abiertas las alternativas de comercializar su producción en el mercado interno o destinarla a los mercados internacionales.

Asimismo, Tomassone sumó a estos factores las demoras en los puntos fronterizos con Brasil, especialmente en el Puente de la Amistad, que también afectan el ritmo de los envíos.

“Brasil continúa siendo el principal destino del maíz paraguayo, al concentrar el 78% del total exportado. Uruguay y Chile, en conjunto, representan el 22% restante, de acuerdo con los datos del sector”, citó la dirigente.

Por otro lado, en lo que hace a la producción de maíz de la campaña 2026, la estimación se mantiene en 5,44 millones de toneladas, según las estimaciones del sector.

1.683.327 toneladas

Envíos alcanzaron 1.683.327 toneladas entre enero y septiembre de este año, una caída de 609.781 toneladas con relación al 2025.