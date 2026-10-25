La denuncia extemporánea del siniestro

La denuncia oportuna no es una formalidad vacía. Es un mecanismo que permite al asegurador verificar el hecho, evaluar su magnitud, evitar mayores pérdidas y administrar correctamente sus reservas técnicas. Su incumplimiento afecta no solo a las partes del contrato, sino también al equilibrio económico del sector y, en última instancia, al precio del seguro que pagan todos los asegurados.

El seguro se basa en la buena fe y en la cooperación entre asegurado y asegurador. El asegurado traslada un riesgo y la aseguradora lo asume a cambio de una prima calculada con criterios técnicos. Para que ese mecanismo funcione, la información oportuna es esencial y la denuncia del siniestro cumple una función informativa, ya que activa el proceso de análisis del caso; preventiva, porque permite intervenir para mitigar daños y probatoria porque deja registro temporal del evento. Cuando la comunicación llega tarde, esas tres funciones se ven comprometidas. El asegurador pierde capacidad de reacción, las pruebas se diluyen y el daño pudo haberse agravado innecesariamente.

Así, la extemporaneidad es la denuncia del siniestro realizada después del plazo legal o contractual previsto en la póliza. Ese plazo suele contarse desde el momento en que el asegurado tuvo conocimiento del siniestro, no desde su ocurrencia material. No es un simple retraso administrativo. Puede alterar por completo la posibilidad de investigar el hecho, determinar responsabilidades y establecer con precisión el alcance del daño. En la práctica, cuanto más tarde se informa, más difícil resulta reconstruir lo ocurrido.

Desde la perspectiva de la aseguradora, la denuncia tardía impide la inspección temprana del daño, dificulta la identificación de terceros responsables, reduce la posibilidad de evitar mayores pérdidas y complica la evaluación técnica del siniestro. Y es que, en seguros, el tiempo erosiona la prueba. Testigos olvidan detalles, documentos se extravían y escenas se modifican naturalmente. Cuando el siniestro se denuncia tarde, la carga probatoria se vuelve problemática. El asegurado puede tener dificultades para acreditar lo ocurrido y el asegurador pierde herramientas para verificar la veracidad del reclamo. Esto aumenta los conflictos innecesariamente.

La demora excesiva abre la puerta a situaciones no previstas como ser reclamación de daños que ocurrieron fuera de la vigencia de la póliza, exageración del alcance del daño real y hechos difíciles de verificar con el paso del tiempo. Si no existieran plazos razonables, el control sería prácticamente imposible y el costo del seguro se dispararía.

En los seguros contra terceros, la denuncia tardía tiene efectos que trascienden al asegurado. Afecta también a terceros damnificados. Si un accidente de tránsito se denuncia con semanas de retraso puede dificultar la reparación de víctimas, la determinación de responsabilidades y el acceso a indemnizaciones.

Hoy día, la tecnología ha simplificado enormemente el proceso de denuncia de siniestros. Plataformas digitales, apps y centros de atención permiten reportar daños en minutos. Esto reduce excusas por demora, pero también plantea desafíos como ser posibles fallas técnicas en sistemas, falta de comprobantes claros de recepción o confusión sobre la fecha efectiva de denuncia. Por eso, es clave que los sistemas digitales sean transparentes, auditables y generen registros confiables.

Finalmente, la extemporaneidad en la denuncia del siniestro no es un tecnicismo legal: es un problema económico, operativo y de confianza en el sistema asegurador. La denuncia oportuna permite gestionar riesgos, evitar daños mayores, reducir fraudes y mantener primas razonables.

Al mismo tiempo, el sistema debe proteger al asegurado de buena fe y evitar sanciones desproporcionadas. En definitiva, en el seguro el tiempo importa –y mucho–, pero debe ser un instrumento de orden y eficiencia, no una trampa para dejar sin cobertura a quien actuó con lealtad. El desafío para las aseguradoras es construir reglas claras, prácticas y equilibradas que garanticen previsibilidad sin sacrificar sus derechos contractuales.

Mayores pérdidas

La denuncia tardía impide la inspección temprana del daño, dificulta identificar a terceros responsables y reduce la posibilidad de evitar mayores pérdidas.

(*) Abogado