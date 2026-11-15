Ante el robo, ¡justicia!

El debate, doce días después de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) en la intermediaria financiera de referencia, sigue abierto en todos los foros del país, debido a la profundidad del impacto. La nueva organización política apunta cuanto sigue:

“Las lesivas acciones del Ueno Bank, ligado al presidente Santiago Peña, que acapara el dinero del pueblo —principalmente del IPS con su abierta complicidad—, ameritan que todas las autoridades responsables sean destituidas de sus puestos por los mecanismos que correspondan, se embarguen inmediatamente todos sus bienes y se inicien procesos penales para que vayan a la cárcel”.

El riesgo de la repetición

Agrega el posicionamiento de La Patria Primero: “El inmediato actuar de la Justicia puede evitar que este robo contra las arcas del Estado, de los trabajadores y de los ahorristas se vuelva a perpetrar por el presidente de turno, como ya lo soportamos en la década de 1990. Para empezar, el propio Peña debe responder inmediatamente ante este abierto robo de fondos de todo el pueblo y de la seguridad social del trabajador, en el IPS en particular”.

“Igual responsabilidad tiene el vicepresidente -hoy presidente de la República- Pedro Alliana, quien atinó a escandalizarse algunas horas después de que estallara la crisis, cuando las maniobras dolosas tienen años, con lo cual se deja plena constancia de su confabulación con Peña para el estado de cosas actual”, dice.

No debe olvidarse

La organización añade que no debe olvidarse “que estos personajes han sido promovidos, desde sus orígenes por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, sin cuyo padrinazgo y apoyo irrestricto de años jamás habrían perpetrado este asalto al patrimonio del pueblo y a la jubilación de los trabajadores”.

En el párrafo de conclusión de del pronunciamiento de Primero la Patria se lee que una especie de queja contra el destino: “El Paraguay se merece mejores días”, para sugerir a la ciudadanía inmediatamente después los desplazamientos tácticos que le ayudarán a alcanzar esos mejores días: “El inicio de las tareas marca una necesaria presencia en las calles para defender el patrimonio público y el de los trabajadores”.

La parte final del comunicado, obviamente es la convocatoria, “todos los sectores afectados a iniciar movilizaciones para que los culpables reciban las más duras sanciones posibles, comenzando con el inmediato embargo de todos los bienes de Cartes, Peña y Alliana”.

Al pie de la nota figura el siguiente lema: “¡La Patria así lo exige!, así como los responsables del llamado: “Conducción nacional de “La Patria Primero”.

Autoridades destituidas

“Las lesivas acciones de Ueno Bank, ligado al presidente Santiago Peña, ameritan que todas las autoridades responsables sean destituidas.

Evitar que se repita

“La inmediata actuación de la Justicia puede evitar que este robo... se vuelva a perpetrar como ya lo soportamos en la década de 1990”.