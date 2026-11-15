Menor liquidez, presión sobre las tasas y cautela bancaria

Uno de los principales factores que podrían estar afectando la liquidez corresponde al comportamiento de los ahorristas que reciben recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En un escenario de incertidumbre, una parte de los beneficiarios podría optar por retirar su dinero en efectivo, en lugar de mantenerlo depositado en otras entidades financieras.

Este comportamiento reduce temporalmente los recursos disponibles para la intermediación bancaria. Aunque el dinero continúa en la economía, una proporción puede permanecer fuera del circuito financiero formal, lo que limita su disponibilidad inmediata para depósitos, préstamos y operaciones interbancarias.

Los registros del BCP permiten dimensionar el proceso de devolución. Al cierre del 10 de noviembre, los anticipos del FGD habían beneficiado a 1.782.360 personas, por un monto aproximado de G. 2,205 billones. Durante esa jornada se desembolsaron G. 79.024,7 millones a 59.825 beneficiarios, conforme al comunicado oficial.

Sin embargo, estos pagos no equivalen necesariamente a una salida de efectivo del sistema financiero. El procedimiento establecido por el Central contempla la acreditación de los recursos en cuentas de otras entidades. Por tanto, para determinar la magnitud de los retiros sería necesario conocer cuánto dinero permaneció depositado y qué proporción fue posteriormente retirada por los beneficiarios.

Otro componente de preocupación corresponde al mercado de valores. La exposición de determinados fondos mutuos a instrumentos vinculados con Ueno Bank provocó restricciones operativas y dificultades para atender solicitudes de rescate.

El 3 de noviembre, la Superintendencia de Valores dispuso la suspensión temporal de rescates en fondos específicos con inversiones relacionadas con la entidad. La medida no comprendió a todos los fondos del mercado y buscó establecer criterios uniformes de valoración para proteger a los inversionistas. La autoridad también aclaró que los patrimonios de los fondos permanecen separados de los correspondientes a sus administradoras.

La información considerada para este análisis plantea una exposición aproximada de US$ 300 millones relacionada con fondos de dos intermediarios del mercado de valores. No obstante, este monto agregado no pudo corroborarse mediante los documentos oficiales consultados, por lo que debe tratarse como una estimación pendiente de confirmación.

La incertidumbre sobre la recuperación de los activos puede generar dificultades adicionales de liquidez. Cuando numerosos inversionistas solicitan simultáneamente el rescate de sus participaciones, los administradores necesitan disponer de efectivo o vender instrumentos financieros. Si determinados títulos presentan restricciones de negociación o existen dudas sobre su valor, el proceso puede prolongarse.

En este contexto, la Superintendencia de Valores estableció criterios específicos para valorar las inversiones vinculadas con Ueno Bank. Entre ellos, dispuso que los bonos financieros y subordinados emitidos por la entidad se valoren en cero, mientras que los depósitos deben recibir un tratamiento diferenciado conforme a la cobertura del FGD y al procedimiento de resolución. Estas disposiciones afectan la valoración contable de los fondos, pero no determinan necesariamente su recuperación final.

El 10 de noviembre, el BCP también aclaró que los activos administrados por Ueno AFPISA permanecían bajo custodia de la Caja de Valores del Paraguay. Sin embargo, la administradora informó que no podía realizar operaciones debido al procedimiento de resolución bancaria. En consecuencia, los retiros permanecían suspendidos hasta establecer un mecanismo que permitiera efectuar los pagos de manera ordenada.

A estas dificultades se suma la actitud precautoria que podrían estar adoptando las entidades bancarias. Frente a una mayor incertidumbre, los bancos pueden aumentar sus disponibilidades y reducir temporalmente las colocaciones de recursos con el objetivo de mantener capacidad para atender eventuales retiros de depósitos.

Este comportamiento puede generar restricciones de liquidez incluso cuando el sistema financiero conserva indicadores agregados de solvencia relativamente elevados. La disponibilidad de dinero no depende exclusivamente del volumen total de recursos, sino también de su distribución y de la disposición de las entidades a prestarlos.

La reflexión económica compartida identifica aumentos de las tasas de interés de entre 2 y 4 puntos porcentuales en determinadas operaciones. Esta referencia plantea una posible presión sobre el costo del dinero, aunque no pudo verificarse como un incremento generalizado en las estadísticas oficiales disponibles.

De hecho, los indicadores publicados por el BCP presentan un comportamiento diferente en el mercado interbancario. La tasa interbancaria fue de 5,46% el 3 de noviembre y de 5,39% el día 9, una reducción de 0,07 puntos porcentuales. Asimismo, la Tasa de Política Monetaria (TPM) permanecía en 5,50%.

Esta diferencia resulta importante porque las tasas interbancarias, las remuneraciones ofrecidas por depósitos y los intereses aplicados a préstamos comerciales responden a condiciones distintas. Por tanto, eventuales aumentos en determinadas captaciones o segmentos crediticios no implican necesariamente un incremento equivalente en todo el sistema financiero.

El mercado cambiario también experimentó movimientos importantes. La incertidumbre puede aumentar la demanda precautoria de dólares, tanto por parte de particulares como de empresas e inversionistas. Cuando los bancos venden divisas y reciben guaraníes, pueden conservar esos recursos líquidos para atender posibles necesidades, en lugar de destinarlos inmediatamente a nuevas operaciones de crédito.

Los registros del BCP indican que el tipo de cambio referencial interbancario descendió de G. 6.226,21 por dólar el 9 de noviembre a G. 6.204,38 el día 10, una reducción de G. 21,83. Aunque esta variación indica una moderación de la cotización, no constituye evidencia suficiente para afirmar que las presiones cambiarias hayan desaparecido.

La respuesta de la autoridad monetaria será determinante durante las próximas semanas. El BCP cuenta con instrumentos para administrar la liquidez del sistema, entre ellos las operaciones de reporto y la Facilidad Permanente de Liquidez, mediante la cual las entidades pueden obtener recursos a cambio de títulos elegibles, bajo las condiciones regulatorias correspondientes.

En el plano institucional, el 9 de noviembre la Cámara de Senadores otorgó acuerdo constitucional para la designación de Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central del Paraguay y Fernando Javier Rivarola Angulo como miembro del directorio. Durante la sesión, Schreiner expresó su compromiso con la recuperación de la credibilidad de la autoridad monetaria y el fortalecimiento de sus funciones.

La nueva conducción enfrenta el desafío de administrar las condiciones de liquidez, preservar la estabilidad del mercado cambiario y recuperar la confianza en la supervisión financiera. Una participación más activa del BCP podría contribuir a moderar las fluctuaciones, siempre que sus intervenciones respondan a criterios técnicos y sean consistentes con los objetivos de política monetaria.

Respecto de las perspectivas, la reflexión considerada plantea que las tensiones podrían extenderse aproximadamente dos meses. Este escenario supone que los pequeños ahorristas reincorporarán gradualmente sus recursos al circuito financiero para atender sus gastos habituales, mientras que los inversionistas de mayor tamaño recuperarán confianza conforme avance la regularización de los fondos.

Sin embargo, ese plazo constituye una estimación y no una proyección oficial. La normalización dependerá de la evolución de los depósitos, el ritmo de los rescates, las condiciones cambiarias y la respuesta de los intermediarios financieros.

En definitiva, la crisis de Ueno Bank plantea desafíos que exceden la situación particular de una entidad. La circulación del dinero, las decisiones precautorias de los bancos y la confianza de depositantes e inversionistas pueden afectar temporalmente el funcionamiento del mercado monetario y las condiciones de financiamiento.

El principal desafío será evitar que las restricciones de liquidez se prolonguen y terminen por afectar la actividad productiva. La continuidad de los pagos, la regularización de los fondos de inversión y una Política Monetaria previsible serán factores esenciales para restablecer el funcionamiento habitual de los mercados y reducir la incertidumbre económica.

Principal desafío

El principal desafío será evitar que las restricciones de liquidez se prolonguen en el tiempo y terminen por afectar la actividad productiva.

Restablecer funcionamiento

La continuidad de pagos, regularización de fondos de inversión y la política monetaria previsible serán factores esenciales para restablecer funcionamiento.