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Económico
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Remesas: aseguran canales para envíos, pese a la caída de Wepa

Entre enero y agosto de 2026 se remesaron al país US$ 805 millones, caída de 9% con relación con los US$ 881 millones del mismo periodo de 2025.
Entre enero y agosto de 2026 se remesaron al país US$ 805 millones, caída de 9% con relación con los US$ 881 millones del mismo periodo de 2025.GENTILEZA

Los paraguayos remesaron US$ 805 millones a agosto último desde distintas partes del mundo, principalmente de España, Argentina y Estados Unidos. Desde Western Union reportan que operan con normalidad en los canales habilitados, pese a la caída de Wepa en el caso Ueno Bank. De acuerdo con el último reporte de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP), el ingreso de remesas familiares al país, entre enero y agosto de 2026, totalizó US$ 805 millones. Esta cifra representa una caída de 9% con relación con los US$ 881 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Por ABC Color
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El comportamiento mensual durante este arranque del año mostró un repunte progresivo, aunque luego fue desacelerando. Mientras que enero cerró con US$ 96 millones, marzo experimentó un salto significativo, alcanzando US$ 117.1 millones, pero en abril y mayo ya empezaron a desacelerar con US$ 91 millones y US$ 88 millones, respectivamente. En junio se remesaron US$ 88 millones, US$ 116 millones en julio y US$ 101 millones en agosto.

Según registros del BCP, los connacionales que residen en el exterior enviaron más de US$ 1.350 millones en el último año desde distintas partes del mundo y alcanzaron en este periodo nuevo récord histórico. Este volumen representó un salto del 34% en comparación al volumen de 2024, aunque este año difícilmente se supere dicho monto.

El análisis por zonas geográficas confirma que España sigue siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor, con casi 57% de las remesas de compatriotas. Sin embargo, en los primeros meses de este año se registra una reducción del 3% en los envíos desde dicha zona.

Mientras que Argentina registra caída del 35% en los envíos de connacionales, pero se mantiene en segundo lugar del ranking de los envíos y la baja está relacionada con la normalización del tipo de cambio y mayor apreciación del guaraní frente al dólar. Las remesas desde Argentina a Paraguay, zona donde viven más de 700.000 compatriotas, alcanzaron US$ 128,26 millones entre enero y agosto de 2026, según el BCP.

Western Union opera con normalidad para gestiones de remesas

Agentes del sector financiero destacaron que una buena parte de las remesas hoy se canalizan por Western Union, que sigue operando con sus agentes habilitados. Desde la firma indicaron que la caída de Ueno y la firma vinculada Wepa no representa obstáculos para que compatriotas que residen en otras partes del mundo envíen sus recursos al país.

De esta manera Western Union informó que sigue brindando sus servicios de envío y recepción de dinero de manera confiable en Paraguay, a través de Pago Express, Nuestra Señora de la Asunción, CIS Express y TDP, en sus puntos de servicios habilitados.

En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos al octavo mes del año se encuentran están: España, con US$ 460 millones; Argentina, con US$ 128 millones; Estados Unidos, con US$ 91 millones, Brasil, con US$ 28 millones, y Francia, con US$ 19 millones.

Estos recursos, que provienen principalmente de servicios y mano de obra paraguaya en el exterior, representan un alivio fundamental para la economía de miles de familias y un ingreso de divisas clave para la balanza de pagos del país. El BCP recuerda que estos datos corresponden a cifras preliminares sujetas a revisión.

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