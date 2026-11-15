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Económico
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Trump habló de Irán y subió el crudo

Bajaba el precio del crudo (WTI), Brent hasta que Trump habló de la guerra.
Bajaba el precio del crudo (WTI), Brent hasta que Trump habló de la guerra.MUSLEH ALKHTHAMI

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este jueves un 2,55%, hasta los 88,74 dólares el barril, impulsado por las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que no es necesario un acuerdo con Irán, informa la agencia española de noticias EFE en un despacho que fechó en Nueva York el último fin de semana.

Por ABC Color
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Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,21 dólares respecto al cierre anterior.

El efecto Trump

Trump afirmó este jueves que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán y pidió al vicepresidente JD Vance que se enfoque en investigar la “corrupción” doméstica tras reportes de que su “número dos” considera retomar el diálogo con Teherán.

Vance estaría considerando mantener conversaciones presenciales con funcionarios iraníes para relanzar un proceso de paz estancado, según dijeron varias fuentes a The Wall Street Journal.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica hace más de ocho meses ha interrumpido cadenas de suministro y disparado los precios de los combustibles, además, ha sido una de las razones de la aplastante derrota republicana en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

El WTI bajó a principios de esta semana después de que Trump dijera que la guerra con Irán estaba “prácticamente terminada en el plano militar” y calificara de “muy improbable” un nuevo ataque a gran escala contra la nación persa.

Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo a CNBC que “es posible que Trump piense que el bloqueo económico a Irán los obligará a negociar con Estados Unidos o, de lo contrario, provocará un cambio de régimen a medida que la economía iraní colapse” .

“Los iraníes podrían tener otras ideas y continuar atacando la infraestructura de Oriente Medio, lo que resultaría en precios más altos y obligaría al presidente a sentarse a la mesa de negociaciones”, apuntó.

El Brent se cotizaba en US$ 9,82

En cuanto al Brent, de referencia en Europa, para entrega en enero, subió este jueves un 3,3%, hasta 95,82 dólares, después de que Trump, afirmara que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

El crudo del mar del Norte avanzó 3,06 dólares respecto al cierre del miércoles en el ICE londinense, cuando terminó en 92,76 dólares.

El crudo referente del continente europeo se cotizó a la baja durante buena parte de la sesión, pero horas después cambió de tendencia y aceleró su avance tras las declaraciones de Trump, que alejaron las perspectivas de una solución diplomática al conflicto.

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