La asegurabilidad es la condición que determina si un riesgo puede ser transferido a una aseguradora mediante una póliza. No todos los riesgos son asegurables: para que lo sean, deben poder identificarse, valorarse económicamente y ser relativamente aleatorios, lo que le permite a la aseguradora calcular las primas y constituir reservas de forma sostenible para enfrentar los siniestros. La asegurabilidad define también el límite entre aquello que una persona, familia o empresa puede proteger mediante un seguro y aquello que no y para ello busca otras alternativas de autoprotección, o mecanismos de prevención, diversificación o finalmente el ahorro. Un riesgo asegurable generalmente debe ser fortuito, medible, económicamente valuable y susceptible de poder pagarse. Esta condición también protege al sistema asegurador. Si se aseguraran riesgos ciertos, intencionales o imposibles de estimar, las primas aumentarían de manera desproporcionada o bien las aseguradoras no podría cumplir sus compromisos. Por ello, el proceso de suscripción es importante y delicado pues evalúa al asegurado, las características del bien a asegurar y de la cobertura solicitada para determinar finalmente las condiciones y el costo final de la póliza.

Desde la perspectiva del asegurado, comprender la asegurabilidad ayuda también a tomar decisiones económicas más racionales. Le permite discernir mejor los riesgos que está expuesto, las alternativas de ceder su riesgo y qué prioridades le da dentro de su presupuesto para operar la transferencia de las consecuencias económicas de un siniestro al asegurador.

No obstante, la asegurabilidad tiene límites. Riesgos derivados de conductas intencionales, siniestros ya ocurridos, eventos sin posibilidad razonable de estimación o eventos altamente catastróficos como epidemias, terremotos, tsunamis, maremotos etc., con exposición altamente concentrada, pueden resultar difíciles de asegurar o en un escenario muy optimista, podría requerir exclusiones, deducibles, sublímites o límites de cobertura. En una palabra, podrían entrar dentro del régimen de la asegurabilidad, pero con muchas restricciones y limitaciones, lo que quizás deja de ser atractivo para el asegurado.

¿Pero cómo justifica el asegurador la no asegurabilidad? Lo primero son los acuerdos celebrados con los reaseguradores que establecen exclusiones conforme a su propia política de suscripción regional o mundial y sobre el cual la aseguradora nada puede hacer y por ende debe adecuarse. Un segundo factor puede ser la concentración del riesgo, cuando el tipo de seguro requiere necesariamente la dispersión zonal o territorial como es el caso de los seguros agrícolas. Y finalmente las exclusiones de riesgos derivados de la propia experiencia de la aseguradora y que del análisis técnico ha concluido que ciertos tipos de riesgo no son asegurables.

En consecuencia, la asegurabilidad no es solo un requisito técnico para la aseguradora: es el fundamento que hace posible que el seguro funcione como mecanismo de protección colectiva. Permite convertir una incertidumbre individual, potencialmente devastadora, en un costo conocido y administrable —la prima—, preservando la estabilidad económica de las personas, las familias y las empresas.

Invertir en un seguro es entonces una decisión estratégica responsable y comprender la naturaleza de los riesgos que no pueden ser asegurables es esencial para buscar las alternativas de protección.

Proteger patrimonio

En un mundo lleno de incertidumbre, proteger nuestro patrimonio y bienestar es una prioridad o para algunos una preocupación.

(*) Abogado