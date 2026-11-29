La CISPY moviliza inversiones millonarias y un aporte a la economía reveló en los últimos días el referido gremio, que compartió los resultados del año.

El presidente de la CISPY, Carlos Mangabeira, comentó que el sector genera más de US$ 200 millones en valor económico, a través de una cadena que alcanza a 35.000 familias.

“Estos números nos muestran que la economía circular ya está ocurriendo en Paraguay y nuestro desafío es llevarla a una escala mucho mayor e integrar a más sectores”, expresó.

Señaló que el papel, cartón, metales, vidrio, plásticos y neumáticos fuera de uso forman parte de una actividad que adquirió dimensión industrial en Paraguay.

Industria de reciclados y su impacto en la economía

Además, detrás de la recuperación de estos materiales, existe una cadena de procesamiento, transformación e inversiones que, según los datos compartidos, supera las 216.000 toneladas procesadas y recicladas al año y representa más de US$ 200 millones en valor de materiales.

“El desarrollo de esta actividad requiere del compromiso del sector público, el privado, la academia, las organizaciones y la ciudadanía, para fortalecer la cadena de recuperación y reincorporación de materiales a los procesos productivos”, precisó.

Inversiones que amplían la capacidad productiva

En cuanto a las inversiones, Mangabeira manifestó que el informe sectorial registra US$ 105 millones declarados por las empresas, destinados a infraestructura, ampliaciones de capacidad y modernización tecnológica.

Entre los proyectos mencionados figuran nuevas plantas e instalaciones industriales, la incorporación de un horno 100% eléctrico y la adquisición de maquinaria y equipamiento. También se reportan avances en la modernización del reciclaje de metales, así como en hilanderías y telares.

“El alcance de esta industria no se limita a las plantas de procesamiento. Los datos cerrados de 2026 registran 7.500 profesionales en planta, 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores de base. Esto alcanza a más de 140.000 personas que son beneficiadas por el desarrollo de la economía circular”, precisó.