El BCP, a través de la Superintendencia de Bancos, comunicó los límites máximos a partir de los cuales las tasas activas pasan a ser consideradas usurarias durante diciembre venidero. Para los préstamos en moneda local, el umbral quedará en 27,22%.

El dato implica un ajuste moderado respecto del mes en curso, cuando el techo se ubica en 27,20% para créditos en guaraníes (con un leve repunte). Según los registros históricos, la cifra se ubica aún por encima del nivel vigente un año atrás, cuando el límite alcanzaba 27%, según el reporte oficial.

En paralelo, la autoridad monetaria publicó el tope para operaciones en moneda extranjera. En diciembre, los préstamos denominados en divisas no podrán superar 11,29%, un nivel levemente inferior al observado en este noviembre (de 11,48%).

Lo que se considera usura y definición del umbral

Los topes difundidos por la SIB no operan como una “tasa recomendada”, sino como un límite legal que marca desde qué punto el interés entra en la categoría de usurario.

De acuerdo con el criterio citado en la comunicación de la banca matriz, se consideran usurarias tanto las tasas compensatorias como las punitorias cuando sus tasas efectivas exceden en 30% el promedio de tasas efectivas anuales que perciben bancos y financieras en créditos de consumo, diferenciadas por plazos y por moneda en que se concede el préstamo.

En otras palabras, el umbral se calcula mirando el comportamiento promedio del mercado y fijando un margen adicional del 30%: cuando se lo supera, la tasa queda en zona de usura. La relativa estabilidad de techos es justamente en coincidencia con la normalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que funciona como referencia para el costo del dinero en la economía. Actualmente, la TPM se ubica en 5,50%, tras dos recortes consecutivos aplicados por el BCP a comienzos de año. En ese marco, los límites máximos se mantienen prácticamente estables, en línea con un proceso de ajuste gradual del sistema financiero a la nueva referencia.

Aunque los topes para definir usura apenas se modifican, se espera que las rebajas de la TPM implementadas este año puedan en adelante trasladarse a las tasas del mercado, habilitando condiciones de financiamiento más accesibles para el público.

Tasas efectivas actuales por debajo del techo

Un punto clave del informe es que, aún con los topes publicados para diciembre, la tasa activa promedio del sistema se mantiene muy por debajo de esos límites.

En guaraníes, la tasa activa ronda el 15,58% y en dólares se sitúa en torno al 7,90%.

Sin embargo, el reporte de indicadores financieros muestra que el costo del financiamiento varía de forma marcada según el destino del crédito:

Así, los créditos de consumo en guaraníes: las tasas más elevadas, cerca del 21,20%, mientras que los préstamos comerciales, con un promedio de 12,96%, para vivienda: alrededor del 9,34% y desarrollo: en un rango medio cercano al 11,29%.

Umbral de 27,22%

Para los préstamos en moneda local, el umbral quedará en 27,22% con un leve repunte al techo actual, que se ubica en 27,20%.