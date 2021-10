Dengue ¿qué es, cómo se transmite y cómo se previene?

En nuestro país el dengue ya es una enfermedad endémica; es decir, ya está instalada en forma constante y continua, y cada vez adaptándose y abarcando más territorio como hábitat el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Si las autoridades no actúan para la concientización de la población y el saneamiento ambiental, si cada persona y familia no mejora su actitud y no elimina los criaderos, el dengue seguirá su marcha sin pausa por el territorio. Recientemente oímos al director de una importante dependencia de salud explicar que han llegado pacientes con covid-19 y dengue a la vez.

¿Dónde vive el mosquito transmisor del dengue?

El mosquito transmisor del dengue vive en el interior de los hogares, lugares cerrados y otros sitios oscuros. En el exterior elige los lugares frescos y en donde exista sombra.

¿Cómo prevenir esta enfermedad?

Los mosquitos no se terminan fumigando, es necesario destruir o controlar los criaderos que suelen ser recipientes artificiales de agua cerca o en el interior de las viviendas, por ejemplo, neumáticos viejos, floreros, tanques, tambores y otros recipientes que puedan contener agua.

Otras medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos son el uso de repelentes, mosquiteros, ropas protectoras y colocación de telas metálicas en puertas y ventanas.

¿Cuál es el agente causal?

Los virus del dengue son de la familia de los Flavivirus y presentan cuatro serotipos 1, 2, 3 y 4 (D1, D2, D3 y D4). En la actualidad en el Paraguay circulan los cuatro serotipos de los virus del dengue.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Fiebre leve, de aparición brusca, luego fiebre elevada, cefalea grave, dolores detrás de los ojos, musculares y articulares, y erupciones cutáneas. Hemorragias nasales, sangrado de encías y otros síntomas en caso de dengue grave.

¿Qué hacer en caso de presentar los síntomas?

— No automedicarse.

— Acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano.

— Evitar el uso de medicamentos con ácido acetil salicílico (aspirina), ya que pueden facilitar la aparición de hemorragias.

— Aislamiento mediante el uso de mosquiteros, repelentes y ropas que cubran la mayor parte del cuerpo.

¿Pero qué podemos hacer hoy, ahora?

Ahora que las actividades escolares y laborales por la pandemia exigen quedarnos en casa, hagamos una revisión muy cuidadosa de todos los espacios de nuestra vivienda para destruir los criaderos y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar la transmisión de la enfermedad.

Empecemos a limpiar nuestros patios, hagamos guerra al mosquito y ganémosle; ya sabemos que el dengue no espera. Mientras haya criaderos de mosquitos en el interior de nuestras casas, en los patios, techos, veredas, baldíos, gomerías, cementerios y en lugares abandonados cerca de las casas, habrá dengue. Pongamos tapas a los tanques de agua, tambores y aljibes. Tapar bebederos y vaciar las piletas. Poner boca abajo los baldes y latonas, los neumáticos usados guardarlos bajo techo para que no junten agua de lluvia. Organizarse en el barrio para que cada familia y la comunidad actúe. No esperar a que las autoridades sanitarias ni la municipalidad realicen fumigaciones. Si eliminamos todos juntos los criaderos, de seguro que el número de casos de dengue se reducirá sustancialmente.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios EEB. Asunción. Paraguay, https://bit.ly/31tWbKm y

https://www.mspbs.gov.py/senepa/dengue.html