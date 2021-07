Evaluación Educativa de Aprendizajes (21)

Cuestionario

Concepto

Consiste en una lista de preguntas que pueden ser respondidas de manera individual o en grupo, según el propósito de su aplicación.

Aprendizajes que permiten evidenciar, permiten recoger informaciones en cuanto a intereses, preferencias, expectativas, actitudes y comportamientos concernientes a lo personal y social.

Recomendaciones para su elaboración y utilización

- Describir la información que se necesita: primeramente, se determinará sobre qué o de quién se requiere información, a quién se le aplicará el cuestionario y el tipo de información que se desea obtener. El cuestionario debe ser construido atendiendo las características propias de la persona o grupo al que va dirigido.

- Redactar las preguntas: deben ser claras y precisas y elaborarse en congruencia con el propósito de la recogida de la información.

Tenbrink plantea la siguiente clasificación de tipos de preguntas:

- Preguntas directivas: resultan útiles para iniciar un tema sobre el cual se desea obtener opiniones.

- Preguntas comparativas: impulsan al que responde a hacer juicio de preferencia entre elementos de contenido.

- Preguntas que exigen rememorar el pasado: se emplean para indagar cuánto recuerda algo el que responde.

- Recuerdo de comportamientos anteriores del que responde: para determinar en una primera instancia si el que responde se ha conducido de una manera esperada y en una segunda instancia para corroborar si el comportamiento es característico.

- Preguntas sobre el sentimiento: para obtener reacciones subjetivas, afectivas relacionadas a hechos del pasado o del presente.

- Preguntas de causa-efecto: para averiguar las razones del que responde.

- Preguntas sobre reacciones y opiniones: para obtener del alumno detalles complementarios acerca de sus reacciones, opiniones o acontecimientos.

- Preguntas de «qué harías»: para averiguar creencias y modelos del estudiante.

- Preguntas de «debería»: ayudan a averiguar las opiniones del que responde sobre acciones y situaciones preferidas e ideales.

- Preguntas de «por qué»: generalmente se utilizan para obtener razones válidas con relación a ciertas opiniones.

Ordenar las preguntas: a continuación, se proponen cuatro órdenes a considerar:

- Partir de lo general a lo específico: plantear, en un primer momento, las preguntas generales e ir presentando progresivamente las preguntas específicas.

- Partir de lo no comprometido a lo sensible: iniciar con preguntas que no requieran de compromiso por parte del estudiante y luego ir a lo sensible.

- Orden temático: organizar los interrogatorios por temas facilita al estudiante a centrar sus respuestas en torno a un eje.

- Orden mezclado: cuando se desea saber si un estudiante es estable en sus actitudes hacia ciertas personas, lugares o cosas, es recomendable combinar las preguntas para evitar que sus respuestas no reflejen sus verdaderos pareceres.

- Ofrecer un modo de responder: se deberá determinar si se contestará en el mismo cuestionario, en una hoja, de respuestas por separado o, en forma oral.

Si se opta por utilizar hoja de respuestas, el cuestionario puede ser utilizado en otra actividad evaluativa.

Si se pide al estudiante que dé respuestas abiertas, es preciso dejar espacio suficiente que le permita expresar de manera acabada su parecer. Cuando hay que dar respuestas de opción múltiple, conviene mantener cada alternativa una debajo de otra.

Escribir las instrucciones. Las instrucciones que acompañan a un cuestionario deben contener dos elementos importantes:

Razones para responder el cuestionario: los estudiantes deben tener una razón fundada que los motive a contestar las preguntas. Esta parte de la instrucción puede ser breve, pero al mismo tiempo creíble. Ejemplo: El presente cuestionario se ha elaborado para conocer tus opiniones acerca de las expectativas que tienes del grupo grado. Necesitamos conocer tu parecer para propiciar experiencias de aprendizaje que favorezcan a la consolidación del trabajo en equipo.

Procedimientos para contestar el cuestionario: resulta importante indicar al estudiante la forma en que debe responder el cuestionario y cualquier límite que se le quiere imponer a la respuesta.

Ejemplo: Según los planteamientos dados con relación al trabajo en grupo, subraya la alternativa que más se acerque a tu apreciación.

Reproducir el cuestionario: al mecanografiar el cuestionario hay que evitar que se presenten preguntas apiñadas. Es importante dejar suficiente espacio entre las interrogantes y más del suficiente para contestar. Asimismo, se debe evitar sacar más copias de lo que permite el original, a fin de que las copias sean nítidas para impedir que se responda al azar o se deje de responder porque la impresión resulta confusa.

Considerando la actividad llevada a cabo con los estudiantes, relacionados a un simulacro en caso de incendio, redactamos las siguientes preguntas.

Obs.: podemos adecuar las preguntas a la disciplina de la cual somos responsable en la institución educativa donde ejercemos la docencia.