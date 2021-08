Dificultades de lenguaje

La comunicación es un proceso en el que se intercambian ideas, conocimientos, pensamientos, sentimientos y opiniones. Este proceso en la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal.

El lenguaje es una forma de comunicación formalmente establecida que implica la comprensión y el conocimiento de un conjunto de signos y símbolos mediante los cuales se expresa el pensamiento.

El habla es la realización vocal del lenguaje, en su producción se encuentran implicados mecanismos fisiológicos y neurológicos.

Es posible sostener que una persona presenta dificultades o trastornos en el habla o en el lenguaje cuando muestra alguna deficiencia sistemática que interfiere en su capacidad de comunicación verbal con las personas de su entorno.

¿Cuál es la diferencia entre dificultades del lenguaje y dificultades del habla?

Dificultades del habla: para la producción del habla se requiere de ciertos mecanismos que incluyen varias partes del cuerpo (lengua, labios, dientes, mandíbula), sistema respiratorio y fonatorio (cuerdas vocales, laringe, esófago, diafragma) y de la coordinación del sistema nervioso. Cuando algunas de estas estructuras se encuentran afectadas, el habla del interlocutor se percibe ininteligible, es decir, no se puede comprender su lenguaje oral. Los trastornos de habla que se producen con mayor frecuencia afectan la voz, la articulación y la fluidez. Por ejemplo, cuando un niño o niña tartamudea en forma excesiva o presenta dificultades en su articulación (pronunciación) que no permiten entender lo que quiere decir.

Los trastornos del lenguaje: se relacionan con la dificultad en el uso y comprensión de los signos y símbolos del lenguaje. Es decir, es posible que algunos niños y niñas produzcan sonidos que no son los adecuados para una determinada palabra, por ejemplo, «griste » en vez de «triste». También que, al escuchar sus enunciados, no se comprenda el significado, ya que gramaticalmente sus oraciones no concuerden con su lenguaje, por ejemplo: «El niño viene donde no sé». También encontramos alumnos con retraso de lenguaje, es decir, que presentan un desfase cronológico entre sus producciones orales y la edad promedio esperable para ello.

En cierta forma podemos simplificar de la siguiente forma:

Dificultad de habla: Déficit en la producción del lenguaje oral: voz, articulación, fluidez.

Dificultad de lenguaje: Desarrollo atípico de la comprensión y el uso de los signos y símbolos.