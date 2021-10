Niveles de lectura: literal, inferencial y crítica

1- Prelectura

- Cómo es tu forma de acercarte al texto? ¿Cómo lees?

- Los niveles de complejidad en la comprensión lectora se pueden diferenciar con las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles de estas preguntas anteriores sueles formular cuando lees?

2- Lectura

1.°- Lee el texto de seguido, sin detenerte, aunque no entiendas algo.

2.°- Vuelve a leer, pero esta vez fijándote en las palabras. Ejemplo: cólera.

SALOMÓN Y AZRAEL

Un hombre vino muy temprano a presentarse en el palacio del profeta Salomón, con el rostro pálido y los labios descoloridos.

Salomón le preguntó:

—¿Por qué estás en ese estado?

Y el hombre le respondió:

—Azrael, el Ángel de la Muerte, me ha dirigido una mirada impresionante, llena de cólera. ¡Manda al viento, por favor te lo suplico, que me lleve a la India para poner a salvo mi cuerpo y mi alma!

Salomón mandó, pues, al viento que hiciera lo que pedía el hombre. Y, al día siguiente, el profeta preguntó a Azrael

—¿Por qué has echado una mirada tan inquietante a ese hombre, que es un fiel? Le has causado tanto miedo que ha abandonado su patria.

Azrael respondió:

—Ha interpretado mal esa mirada. No lo miré con cólera, sino con asombro. Dios, en efecto, me había ordenado que fuese a tomar su vida en la India, y me dije: ¿Cómo podría, a menos que tuviese alas, trasladarse a la India?

* * *

- Versión atribuida a Abdallah ibn Omar Beidhavi, sunita persa y célebre exegeta del Corán.

Recuperado: 05/07/ de http://webs.ucm.es/info/especulo/numero41/gestomu.html

3.°- Completa los ejercicios de comprensión del nivel literal:

1- La intención de Salomón cuando encuentra a Azrael fue:

a- Reclamarle la mirada inquietante que le dio al hombre fiel.

b- Ayudarlo a encontrar al hombre fiel.

c- Pedirle al ángel que no lleve al hombre.

2- La mala interpretación del hombre fiel tuvo como consecuencia:

a- La huida repentina de Azrael.

b- El pedido desesperado a Salomón para que lo envié a la India.

c- La salvación de Salomón.

3- Los hechos ocurren en:

a- La India.

b- Europa.

c- Jerusalén.

4- El género al que pertenece el texto es:

a- Dramático- Subgénero: tragedia.

b- Lírico. Subgénero: Oda.

c- Narrativo. Subgénero: apólogo.

4.°- Ejercicios de nivel inferencial

1- La comunicación que se produjo entre Salomón y Azrael fue:

a- Una comunicación lingüística con predominio de lo verbal.

b- Una comunicación no verbal que no fue interpretada adecuadamente.

c- Una mezcla de comunicación verbal y lingüística.

2- La idea principal de este relato es:

a- La travesía del hombre para huir de la muerte.

b- Las dificultades para comunicarse con Azrael.

c- El miedo a la muerte de parte del hombre fiel.

3- El propósito de este texto es:

a- Exponer una moraleja protagonizada por seres humanos.

b- Distinguir entre la muerte y la vida.

c- Criticar la actitud del ángel de la muerte.

5.°- Realiza los ejercicios del nivel crítico.

- ¿Qué opinas acerca de la actitud del hombre fiel? ¿Qué hubieses hecho en su lugar?

- ¿Qué opinas acerca de la idea: «La muerte es la única que nunca falta a la cita»?

3- Poslectura

3.1- Dibuja cómo te imaginas a la muerte

3.2- Emplea un organizador gráfico para resumir los detalles el texto

3.3- A través de una discusión grupal confronta tu interpretación con la de tus compañeros

4- Elige uno de los trabajos de creación para organizar con tus compañeros.

Opción A

A- En grupos de cuatros integrantes preparen un guion para dramatizar la narración

- Caracterizar personajes.

- Escribir los parlamentos.

- Poner entre paréntesis cómo se dice o se hace cada acción (acotación).

Opción B

A- Escribir otro texto parecido

- El apólogo debe siempre tener una intención didáctica, hacer reflexionar acerca de una conducta o principio moral.

- ¿Cuál será el tema?

- Configurar personajes que sean verosímiles, es decir, de la vida real para que sus historias sean creíbles.

- Escribir en prosa. Se explica todo lo que pasa.

- El lenguaje debe ser sencillo para que todos los lectores puedan comprender perfectamente.

- Controlar la ortografía.