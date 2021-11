El docente proactivo lleva consigo su propio clima

El docente proactivo es aquel que usa el presente para transformar el futuro. La diferencia entre un tipo de docente y otro es enorme.

Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores, y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el «clima social». Cuando se las trata bien, se sienten bien; cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen y afecten.

Fuente: COVEY, S. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 2003