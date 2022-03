Descomposición de números naturales

a) 5 CMillón + 8 UMillón + 6 CM + 4 DM + 8 UM + 4C + 3 D + 6 U

b) 5 x 100 000 000 + 8 x 1 000 000 + 6 x 100 000 + 4 x 10 000 + 8 x 1000 + 4 x 100 + 3 x 10 + 6

c) 500 000 000 + 8 000 000 + 600 000 + 40 000 + 8000 +400 + 30 + 6

Observa que cuando un orden es cero no se escribe en ninguna de las tres formas (se sobreentiende que si sumamos cero a algo no le aporta ningún valor). En nuestro número 508 648 436 no añadimos las decenas de millones. Es imprescindible escribir la descomposición como una suma con varios sumandos (uno por cada orden que no sea cero).

Fuentes: https://bit.ly/3vbaqmx / https://bit.ly/3vfTOtZ / https://bit.ly/3hX9udO