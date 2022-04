Neurociencias (9)

El cerebro realiza dos caminos para evaluar situaciones: camino corto (tálamo-amígdala) y camino largo (tálamo-corteza).

La evaluación emocional de un suceso pone en marcha el camino corto, y su respuesta emocional y corporal. Mientras, la UCM (unidad cerebro mente) continúa la evaluación completa a través del camino largo tálamo-corteza.

Cuando la situación que se enfrenta es muy peligrosa, la amígdala cerebral, estructura en forma de almendra ubicada en el cerebro mamífero o emocional, decide mandar comandar la situación; no duda, garantiza la supervivencia.

La respuesta emocional es mucho más rápida, actúa sin ver detalles, descarta la reflexión y el análisis complejo; su función es garantizar la vida, nuestra supervivencia.

La mente emocional funciona como un radar para percibir el peligro, y esto muchas veces nos hace equivocar.

La evaluación amigdalina es rápida, pero muy burda e imprecisa, y recibe solo el 5 % de la información captada por el tálamo.

La amígdala cerebral puede poner nuestro cuerpo en movimiento en solo 125 milisegundos; cuenta con su propio banco de memoria, que nos puede garantizar la supervivencia a corto plazo.

El camino largo, tálamo-corteza, se produce cuando el cerebro emocional, en forma conjunta con el cerebro reptiliano, no puede manejar la situación o es necesario frenar la respuesta para no consumir energía innecesaria. Puede determinar si se debe poner freno a la respuesta amigdalina o no.

El camino largo va desde el tálamo hacia las distintas áreas de procesamiento de la corteza. En las áreas somatosensoriales primarias de la corteza cerebral, se reconocen, organizan e integran las sensaciones provenientes de las distintas partes del cuerpo.

Los lóbulos prefrontales, con toda la información que reciben, cumplen con sus funciones.

Con el camino corto, respuesta amigdalina emocional y corporal acorde, podemos, quizás, cometer un error, por ejemplo.

- gritar o golpear - respuesta de ataque defensivo.

- salir corriendo - respuesta huida.

- resignarnos y aceptar lo impuesto - por otra respuesta de sumisión.

- deprimirnos…. son todas las respuestas de las que quizás nos podemos arrepentir, y lo descubrimos haciéndonos preguntas como: ¿por qué nos dejamos llevar por las emociones, en lugar de controlarlas?

Al aprender neurociencias, y la existencia de los dos caminos del cerebro, podemos responder a través del módulo del intérprete del lóbulo prefrontal izquierdo, de tal manera que nos permita comprendernos, comprender al otro, entender la situación y, si es necesario, ajustar un plan para controlar nuestros impulsos.

Es necesario tener los lóbulos prefrontales sanos y una muy buena calidad de información para que puedan actuar correctamente, logrando un equilibrio entre las emociones y nuestra capacidad de raciocinio, y mejorar así la calidad de vida.

