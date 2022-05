Juegos cooperativos y sin competición

Los niños juegan con los demás no contra los demás. Juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. Se busca la participación de todos. Las metas colectivas son más importantes que las metas individuales. No hay agresión física si se busca desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación.