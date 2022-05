El proceso de interpretación del texto literario

1- Actividad de prelectura

- Piensa cómo interpretas un poema, un cuento, una receta y un texto científico.

¿Hay alguna diferencia?

- Menciona esas diferencias.

2- Lee con atención el texto.

El perro que deseaba ser un ser humano (minicuento)

Augusto Monterroso

En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto.

Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna.

b) Preguntas de nivel inferencial

Permiten formular interpretaciones surgidas del análisis literario. De qué manera los recursos literarios contribuyen en la construcción del sentido del texto, y qué relaciones intertextuales se pueden inferir.

c) Preguntas de nivel crítico -apreciativo

Permiten reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas. De qué manera el texto dialoga con las experiencias personales del lector y su punto de vista sobre los problemas del ser humano (honor, dilemas éticos, afectos, etc.)

a-¿Qué te gustó del texto? ¿Qué te disgustó?

b- ¿Qué podría haber ayudado al perro a sentirse bien con su condición de animal?

c- ¿Por qué algunas personas intentan simular o aparentar lo que no son?

d- ¿Qué sentimientos crees que experimentan las personas que sufren con su identidad?

e- ¿Cuál crees que es el propósito de este texto? ¿Acerca de qué pretende hacer reflexionar?

Texto 2

1- Lee con atención el siguiente poema:

El amor después del amor Premio Nobel de Literatura de 1992, Dereck Walcott.

Un tiempo vendrá en el que, con gran alegría, te saludarás a ti mismo, al tú que llega a tu puerta, al que ves en tu espejo y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro, y dirá, siéntate aquí. Come. Seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan. Devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas, despega tu imagen del espejo. Siéntate. Celebra tu vida.

2- ¿De qué manera este poema desarrolla el tema del amor propio?

3- ¿Qué significa el verso «al tú que llega a tu puerta»?

4- ¿Has sentido alguna vez este tipo de amor? ¿Qué crees que se necesita para sentirlo?

5- ¿Por qué crees que realiza la conexión intertextual con la biblia en el verso «¿Ofrece vino, ofrece pan»? ¿Quéquiere significar?

Las respuestas a estas preguntas se evocan después de la conexión con las experiencias personales, los sentimientos que provoca la obra en el lector; es decir, se relaciona con la subjetividad que genera el texto.

6- Busca en la sopa de letras palabras relacionadas con los textos literarios.

7- ¿De qué manera se aplican estos rasgos en los dos textos analizados?

8- Elige uno de los temas para redactar un texto. Puedes escribir uno literario o no literario: poema, minicuento, ensayo, descripción literaria, texto argumentativo.

- La importancia de valorar la forma de ser antes que el aspecto físico.

- Los estímulos sociales nos obligan querer tener una imagen estereotipada.

- Las comodidades pueden dar una sensación de falsa felicidad.

- Estrategias para desarrollar el amor propio.

