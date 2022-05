Género narrativo: cuento

15 de junio: día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

1- Ideas previas

¿Qué opinas acerca de la siguiente frase?

«Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible» (Antonio Gutiérres, secretario general de la ONU).

Texto 1

2- Lee con atención el fragmento del cuento de Josefina Plá (paraguaya y española).

El espejo (fragmento)

«El armario y yo estamos por igual arrinconados. El armario está lleno de trastos diversos, esas cosas heterogéneas que no se tiran porque cuelgan todavía de un pelo de sentimiento o una vaga esperanza de utilidad.

Cosas que no se resuelve uno a echar a la basura, pero que a las que no se busca sino cuando es preciso. Como a mí.

El armario está a medio metro de los pies de mi sillón cama; el espejo me enfrenta vertical, inamovible, encuadrado en el oscuro panel cuyo lustre natural no pierde, antes gana, al correr del tiempo.

Estoy frente a él desde hace tiempo; desde aquel invierno en que, trasladado a esta pieza más pequeña en homenaje a los recién casados —ellos tenían que moverse, yo no— quedé más solo que antes, cuando ocupaba la pieza frente al pasillo y sentía circular la vida de la casa en su diario curso, como quien siente correr su sangre en los pulsos. La habitación no tiene ventanas».

Plá, Josefina (1981) El espejo y el canasto. Ediciones Napa.

Texto 2

La rueda (fragmento)

Un cuento de Liana Castello (argentina)

Una mañana de frío y sol, de esas que amo, estaba sentada en el colectivo y frente a mí se había sentado una anciana a quien acompañaba un hombre joven, presumí yo que era su hijo.

La anciana llevaba un bastón de los que tienen tres pequeñas patas, pero aun así se aferraba con fuerza —la que podía— al brazo del hombre.

No pude evitar mirarla y ver en ella una fragilidad que me conmovió. La anciana se aferraba con una mano a su bastón y con la otra a su hijo. Cierto es que el movimiento de un colectivo no ofrece estabilidad, pero yo sentí que esa mujer se sentía insegura, frágil e inestable todo el día y todos los días.

Me produjo una infinita piedad ver esa imagen, ella tan frágil, él tan seguro, ella mucho mayor que él y pareciendo tanto más pequeña. De pronto la anciana habló y con voz temblorosa y una mirada muy dulce le dijo a su hijo:

— «Es que yo contigo me siento más segura ¿sabes?» —casi como justificando que su mano no le soltara el brazo. Pareció una disculpa más que un comentario. Él asintió con la cabeza y yo, mientras intentaba sin mucho éxito contener el llanto, comencé a pensar en cómo la vida se parece a una rueda.

Esa mujer hoy anciana, insegura aún sentada, con un bastón y su hijo sosteniendo su mano, fue por mucho tiempo el sostén de ese hombre. Ese hombre hoy adulto fue, en algún momento, un bebé indefenso y frágil. Ella cuidó de él y ahora él cuida de ella.

Imaginé cómo habría sido la vida de esa mujer que seguramente en muchos puntos es igual a la de cualquier madre o padre. Parió a su hijo, lo cuidó, lo amó, no durmió por él, le enseñó a caminar, las primeras letras, lo ayudó a aprender a andar en bicicleta. Luego compartió sus estudios, celebró sus éxitos y se entristeció con sus derrotas. Contuvo sus lágrimas, escuchó su llanto, consoló su corazón. Lo albergó y también lo dejó libre. Le dio las herramientas para que ese pequeño fuese el hombre que hoy estaba parado junto a ella, cuidando su fragilidad.

(…)

Cuando somos pequeños nuestros padres se parecen a héroes que todo lo pueden y los observamos con amor y con admiración sabiendo que nos cuidan y nos defienden. Al pasar los años, esos héroes van envejeciendo y necesitan ser cuidados y defendidos por aquellos a quienes ellos formaron y protegieron. (…)

Sin dudas la vida se parece mucho a una rueda, y en cada tramo de su recorrido, estoy segura, no hay otro impulso para hacerla rodar que el amor.

Recuperado el 8/05/2022 de https://www.encuentos.com/cuentos-sobre-la-vida/la-rueda/

3- Ejercicios de interpretación

Texto 1

a. Identifica los sentimientos del protagonista y explica cómo los reconoces.

b. ¿Con qué se compara el protagonista del texto? ¿Por qué?

c. ¿En qué lugar de la casa le gustaba estar antes de haber sido trasladado a la habitación sin ventana?

d. ¿Desde qué punto de vista se narra este cuento?

Texto 2

e. ¿Qué condición de la anciana nos permite inferir la expresión:«Es que yo contigo me siento más segura ¿sabes?», del texto 2?

f. ¿Desde qué punto de vista se narra el cuento?

g. En ambos textos los protagonistas son personas mayores, sin embargo, el contexto de cada uno es distinto. ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales?

4- Redacción

Elige un tema para escribir:

a) ¿Cómo puedo ayudar a vivir mejor a mis abuelos?

b) Lo que aprendo de mi abuelo/a.

c) Así viven las personas mayores de mi barrio.

d) Lo que los adultos mayores de mi país necesitan.

e) Así es don fulano o doña fulana. (Piensa en un anciano o anciana que conozcas).