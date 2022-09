Atletismo (9)

Lee las proposiciones y marca la respuesta correcta.

1) El salto de altura es:

a) un salto en vertical.

b) un salto en horizontal.

c) en realidad, no es un salto.

d) un salto en diagonal.

2) El triple salto y el salto de longitud son:

a) saltos horizontales.

b) saltos verticales.

c) saltos diagonales.

d) a, b y c son falsas.

3) En atletismo:

a) hay tres pruebas diferentes de salto, pues al salto de pértiga no se le considera salto.

b) hay cuatro pruebas de salto.

c) hay cinco pruebas de salto.

d) no existen las pruebas de salto.

4) En todas las pruebas de salto:

a) hay una carrera previa.

b) se utiliza un objeto en el salto para el impulso.

c) hay una colchoneta para la caída.

d) a, b, y c son falsas.

5) En el salto de longitud:

a) es necesario sobrepasar el listón sin tirarlo.

b) se dan tres saltos y la posterior caída en la arena.

c) se da un salto solamente.

d) se da un salto, pero con los dos pies juntos.

6) En el salto de altura:

a) no se puede saltar de espaldas.

b) hay que saltar de espaldas obligatoriamente.

c) normalmente los atletas saltan de espaldas, pero hay estilos diferentes que ya apenas se emplean.

d) todas son verdaderas.

7) En el triple salto:

a) se realizan tres saltos consecutivos.

b) hay una tabla de batida desde donde el atleta debe saltar.

c) a y b son ciertas.

d) a y c son falsas.

8) En el salto de pértiga:

a) se utiliza una pértiga que no se puede doblar.

b) el atleta apoya la pértiga en el suelo.

c) el atleta apoya la pértiga en el suelo, en una caja de metal o madera, para fijar la pértiga.

d) el atleta y la pértiga deben pasar por encima del listón.

9) En las pruebas de salto:

a) las mujeres no participan.

b) las mujeres no participan en salto de pértiga porque es muy peligroso.

c) los hombres solo saltan el de longitud.

d) hombres y mujeres participan en todas las pruebas.

10) El foso o banco de arena se emplea:

a) en triple salto y pértiga.

b) en triple salto y altura.

c) en longitud y triple salto.

d) en altura y longitud.

Respuestas

1) a 2) a 3) b 4) a 5) c 6) c 7) c 8) c 9) d 10) c

Fuente: https://bit.ly/3xqG282