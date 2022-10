Neurociencias (36)

Los niveles neurológicos en los seres humanos son esencialmente una jerarquía de organización interna en la que cada nivel es cada vez más global y más complejo que el anterior.

Los niveles neurológicos funcionan de acuerdo con reglas universales

- Cada nivel tiene su propia estructura independiente; sin embargo, es inseparable del todo y todas interactúan.

- Un cambio en un nivel superior afectará, casi con seguridad, los cambios en los niveles inferiores.

- Un cambio en un nivel inferior no necesariamente afecta los niveles superiores.

- Un nivel inferior mal estructurado es como un soporte insuficiente para un nivel superior más «pesado».

- Es imposible resolver un desafío en el nivel en que se genera.

- Habitualmente, las dificultades para resolver los conflictos se perciben y/o se quieren resolver en un nivel neurológico equivocado.

Para lograr cambios profundos y permanentes con respecto a algo específico, lo deseable es procurar que los niveles neurológicos estén en armonía (alineados).

Los cambios pueden ser de orden:

- Remediativo/terapéutico: producen modificaciones en los niveles del entorno y de las conductas o comportamientos, que nos ayudarán a remediar situaciones puntuales.

-Generativo: generan estados de excelencia en los niveles de capacidades y sistemas decreencias y valores. Se adquiere la capacidad de generar opciones y alternativas.

- Evolutivo: se realizan en el nivel de identidad. Harán evolucionar al ser humano. Son cambios profundos.

Lea más: Neurociencias (35)

Veamos ahora cómo la siguiente situación se puede ubicar en los distintos niveles.

Un adolescente lleva la libreta de notas a sus padres. El padre no lo ha visto estudiar mucho; abre la libreta, ve una nota baja en matemática y le dice: «¿Cómo no vas a tener una mala nota si no estudias? ¿Es que no te quedas ni concentras cinco minutos? ¿Tú crees que así puedes aprobar matemática? Si sigues así, yo me plantearía si vale estudiar o buscar otra cosa. No sabes el disgusto que nos das, sobre todo a tu madre. Mejor vete a tu cuarto y piensa lo que te he dicho».

Esta experiencia la podemos ubicar en los distintos niveles desde la perspectiva del adolescente:

- Entorno (el padre y la escuela).

- Comportamiento (no estudio).

- Capacidades (no sé estar quieto y concentrado).

- Creencias (si no estudio, no puedo aprobar).

- Identidad (no sirvo para estudiar; soy un mal hijo).

Fuente: FERNÁNDEZ, R., MÉNDEZ, A. NEUROPEDAGOGIA, Hacia una educación cerebro-compatible, Buenos Aires, Bonum, Abril, 2017.