Problema 1

Descubre cómo pensó Juan las siguientes operaciones y completa el cuadro con el resultado de la última suma.

2 * 1= 13

3 * 1 = 24

4 * 2 = 26

5 * 2 = 37

6 * 3 =39

12* 5= ?

Problema 2

Mi amigo Luis tiene 4 perros de diferentes razas: un golden, un dogo, un pastor alemán y un labrador. El labrador come más que el golden. El pastor alemán come más que el golden y menos que el dogo, pero este come más que el labrador. ¿Cuál de los cuatro perros es más barato de mantener?

Problema 3

Seis excompañeros de colegio deciden pasar juntos unas vacaciones, pero viajan con diferentes medios de transporte. Cada dos amigos viajan juntos con el mismo medio de transporte. Alejandro no viaja en coche, ya que acompaña a Benito que no viaja en avión. Andrés viaja en avión. Carlos no va acompañado de Darío, ni viaja en avión. ¿Cómo viaja Tomás?

Problema 4

Un pirata del caribe fue rodeado por serpientes marinas, de las cuales algunas eran ciegas.

- Tres no veían con los ojos a estribor.

- Tres no veían nada a babor.

- Tres podían ver a estribor.

- Tres podían ver a babor.

- Tres podían ver tanto a estribor como a babor.

- Tres tenían ambos ojos arruinados.

¿Cuál es el mínimo número de serpientes necesarias para que con ellas se den todas las posibilidades citadas anteriormente?

Problema 5

Ana, Beatriz y Carmen son deportistas y participaron en los últimos juegos de la Odesur en Asunción. Una de ellas es tenista, la otra es gimnasta y la tercera es nadadora. La gimnasta, la más baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de Beatriz, es más alta que la tenista. ¿Qué deporte practica cada una?

Problema 6

Tres personas se apellidan Blanco, Rubio y Castaño y se conocen en una reunión. Después de hacer las presentaciones, la dama exclama: «Es curioso que nuestros apellidos sean Blanco, Rubio y Castaño, y que nos hayamos reunido aquí tres personas con ese color de cabello». La persona que tenía el pelo rubio exclamó a su vez: «Sí, es cierto, pero habrás observado que nadie tiene el color de pelo que corresponde a su apellido». «Es verdad», exclamó quien se apellidaba Blanco. Si la dama no tiene el pelo castaño, ¿de qué color es el cabello de Rubio?

Respuestas

Desafío 1. 717. Desafío 2. El golden. Desafío 3. En coche. Desafío 4. Había tres serpientes ciegas y tres serpientes con los ojos totalmente sanos. Desafío 5. Ana es más alta que la tenista, por lo tanto, no es la tenista, ni la gimnasta; la más baja es la nadadora. La gimnasta no es Ana, ni Beatriz (mujer casada), es Carmen. Luego, la tenista es Beatriz. Desafío 6. Como la dama no tiene pelo castaño, resulta que no se apellida Blanco y como no puede apellidarse castaño, debe apellidarse Rubio. Como su pelo no puede ser rubio ni castaño, debe ser blanco.