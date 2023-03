Los números enteros (2)

Operaciones y sus propiedades

Adición

Para determinar la suma de dos enteros, es importante tener en cuenta sus signos, según lo siguiente:

- Si ambos son positivos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo positivo.

Ejemplo: 3 + 5 = 8.

- Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo negativo.

Ejemplo: -5 + -3 = -8

- Si tienen signos diferentes, se debe restar el valor absoluto del menor al del mayor y se conserva en el resultado el signo del mayor.

Ejemplo: -3 + 5 = 2 y 3 + (-5) = -2

En resumen, si Z+ y Z- y representan los enteros positivos y negativos respectivamente, entonces

Lea más: Los números enteros

Si para comprender mejor usamos la recta numérica, debemos tomar como referencia el cero, recordando que las cifras negativas se posicionan a la izquierda del cero y las positivas a su derecha y que al adicionar dos enteros, estos deben moverse a partir del cero tantos lugares como indique su valor absoluto. Observemos el siguiente ejemplo.

Propiedades de la adición de números enteros

1) Clausura: la suma de dos números enteros es siempre otro número entero.

2) Conmutativa: si a y b son números enteros, entonces a + b = b + a.

3) Asociativa: si a, b y c son números enteros, entonces (a + b) + c = a + (b + c).

4) Existencia del elemento neutro: para todo número entero «a» existe un único entero «0» tal que a + 0 =0 + a = a (si a cualquier entero le sumamos el «cero», resulta el mismo número).

5) Existencia del elemento inverso (opuesto): para todo entero «a» existe un único entero «-a» tal que a + (-a) = (-a) + a = 0 (la suma de un entero con su opuesto es siempre igual a su elemento neutro, el cero).

Actividades

1 Resuelve las siguientes adiciones usando la recta numérica

2 Resuelve las siguientes adiciones usando el concepto del valor absoluto.

a) -5 + 12= b) - 18 + 7 = c) (-8) + (-8) = d) 15 + (-7) = e) 5 + 5 =

Respuestas

1) 11; -7; -3;1

2) a) 7; b) -11; c) -16 d) 8; e) 10