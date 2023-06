Neurociencias (19)

El cerebro trabaja a través de un sistema de controles y de equilibrios. Escoge su siguiente movimiento basándose en lo que acaba de hacer (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik y Morgan, 1991).

Se requiere feedback para aclarar y corregir la información que recibimos; le permite al cerebro reajustar y volver a evaluar lo que cree que sabe. El feedback, la devolución, es mejor cuando corrige de forma natural, explicando qué es lo que los alumnos han hecho bien y mal. Un feedback positivo, que puede contener sugerencias acerca de cómo mejorar o cambiar, nos ayuda a enfrentarnos con el estrés.

Nuestro sistema adrenal se pone en la quinta marcha cuando estamos estresados; escuchar las palabras «está bien», «buen trabajo» o «exacto» hace que nos relajemos.

Es hora de que los profesores reconsideren todo lo que pensaban acerca de cómo realizar feedback positivo a sus alumnos. Los adolescentes lo necesitan, no porque se sientan inseguros con relación a su rendimiento académico o estén faltos de atención, lo ansían porque les ayuda a terminar de aprender.

El aprendizaje, el crecimiento de nuevas neuronas y la creación de nuevas conexiones sinápticas es la respuesta cerebral ante los estímulos. Responder a los estímulos ambientales es una de las funciones básicas de la vida. De forma externa, respondemos ante la lluvia buscando cobijo y ante un fogón caliente apartando la mano.

Internamente, respondemos al hambre comiendo y a los gérmenes activando el sistema inmunitario, y todo ello reestructurando nuestro cerebro en relación con el conocimiento que adquirimos.

El feedback es una forma de estímulo. Cuando el cerebro no recibe ningún estímulo de feedback, no hay razón para responder a la información aprendiendo. Esta devolución es especialmente importante en los adolescentes por los cambios que se dan en su cerebro. Sin información respecto a su rendimiento, su cerebro no sabría qué neuronas deben crecer y cuáles podar. El feedback positivo, de hecho, libera serotonina en el cerebro, reforzando la sensación de calma y felicidad. El feedback, en el aula y en la vida, es una de las maneras más importantes de ayudar a que el cerebro de los adolescentes se convierta en un sistema de aprendizaje eficaz.

La devolución es especialmente importante durante la adolescencia, cuando el cerebro se encuentra enfrascado en esa increíble construcción y poda de las sinapsis. Raramente los adolescentes entienden las cosas a la primera; el cerebro aprende a través del ensayo y el error. Mientras su cerebro se enfrenta a una nueva información, ciertas neuronas se activan y otras no. La devolución es tan importante como la información original que se manda al cerebro, porque completa el ciclo del aprendizaje.

La devolución debe ser puntual y específica para ser útil.

EJERCITARIO 19

Completa con falso o verdadero.

1. ( ) Un feedback positivo nos ayuda a enfrentarnos con el estrés.

2. ( ) La devolución es especialmente importante durante la primera infancia.

3. ( ) El feedback es un una forma de estímulo.

4. ( ) El cerebro trabaja a través de un sistema de controles y de equilibrios.

Fuente: CABALLERO, M. 2019. Neuroeducación en el currículo. Enseñar en el aula inclusiva. Ediciones Pirámide.