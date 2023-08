Estrategias de diferenciación en el aula. El aprendizaje cooperativo (4)

Para esto, y otros presupuestos más, es una necesidad que el grupo de aprendizaje esté cohesionado.

Un ambiente de aprendizaje donde priman las rivalidades o las tensiones permanentes es un terreno poco favorable para sembrar los valores del aprendizaje cooperativo. Podemos tener una excelente organización de los materiales didácticos para el aprendizaje cooperativo, pero si no logramos la cohesión del grupo es muy probable que fracasemos. Lograr que los estudiantes internalicen y pongan en práctica los principios del aprendizaje cooperativo no se logra de un día a otro y menos con el modelo de sociedad que prima hoy en día: una sociedad cada vez más competitiva e individualista, a la que no le importa hacer a un lado a unos o a otros con tal de lograr objetivos o intereses particulares.

Lea más: Estrategias de diferenciación en el aula Aprendizaje cooperativo (3)

Debemos ir incorporando algunas dinámicas, en función a la necesidad de que nuestros estudiantes se conozcan mejor, interactúen en forma positiva, estén motivados para trabajar en equipo, tomen decisiones consensuadas, etc.

Lograr la cohesión del grupo, está muy relacionado con el clima o el ambiente de la clase y este a su vez, con la gestión del aula, tarea que recae en el docente. Por ende, la cohesión del equipo también está relacionada con el estilo o modelo pedagógico del docente.

El primer factor que determina este clima o ambiente es la interacción del docente con los estudiantes. En este sentido, esta interacción debe reunir ciertas características, siempre en función al trabajo cooperativo:

a. El docente aprecia, respeta y valora a cada uno de sus estudiantes.

b. El docente ajusta lo que enseña a las necesidades de cada estudiante.

c. El docente permanentemente se capacita para implementar una enseñanza de calidad.

d. El docente utiliza el humor y la energía positiva y procura que el estudiante aprenda con alegría.

e. El docente comparte sus enseñanzas con sus estudiantes.

f. El docente aspira a lograr la autonomía de sus estudiantes.

g. El docente ejerce la disciplina de una forma indirecta.

La cohesión y un clima o ambiente saludable en el aula propician el aprendizaje de todos los estudiantes.

EJERCITARIO 29

Mirando el grupo de estudiantes que tienes a tu cargo este año, responde:

1. ¿Qué vale la pena enseñarles hoy?

2. De tu programa de estudios, ¿qué conservarías, que agregarías, qué sacarías?

Fuente: PUJOLÁS MASET, P. El aprendizaje cooperativo. 9 ideas clave. Editorial Graó.2008