Operaciones con números hasta la decena de mil

1. Observa el modelo y escribe el número que se representa en el ábaco. Luego practica cómo se lee.

2. Observa el modelo y pinta para representar en el ábaco el número indicado abajo.

3. En los ábacos, en cada número se representan cinco cifras iguales y una diferente. Encuentra cuál es el número diferente.

4. Escribe los números que se representan en cada ábaco, luego descompone los números para mostrar cuántas decenas de mil, unidades de mil, centenas, decenas y unidades hay. Observa el ejemplo.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática. 2.° ciclo.