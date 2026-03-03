Escolar
03 de marzo de 2026 - 01:00

Operaciones con números hasta la decena de mil

Intervención escolar Flexibilización
Practica de manera gradual la lectura, escritura y comparación de números de hasta cinco cifras, para luego resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con situaciones de la vida cotidiana. Así ganarás seguridad, precisión y autonomía al trabajar con números grandes.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

1. Observa el modelo y escribe el número que se representa en el ábaco. Luego practica cómo se lee.

Imagen sin descripción

2. Observa el modelo y pinta para representar en el ábaco el número indicado abajo.

Imagen sin descripción

3. En los ábacos, en cada número se representan cinco cifras iguales y una diferente. Encuentra cuál es el número diferente.

Imagen sin descripción

4. Escribe los números que se representan en cada ábaco, luego descompone los números para mostrar cuántas decenas de mil, unidades de mil, centenas, decenas y unidades hay. Observa el ejemplo.

Imagen sin descripción

