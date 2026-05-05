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05 de mayo de 2026 a la - 01:00

Estrategias de prevención para las adicciones

Estrategias de prevención para las adicciones
Estrategias de prevención para las adiccionesArchivo, ABC Color

La prevención de las adicciones es un enfoque multifacético que abarca desde la intervención temprana hasta la educación y el cambio comunitario. Algunas estrategias efectivas son:

Por Lic. Mirtha Ovelar, MSC

1. Educación y concienciación. Informar a los hijos, alumnos, otros, sobre los riesgos y consecuencias del abuso de sustancias y las adicciones comportamentales es fundamental. Esto incluye programas en escuelas, comunidades y medios de comunicación que aborden los efectos nocivos del consumo de drogas, alcohol y el desarrollo de adicciones comportamentales.

2. Programas de habilidades para la vida. Enseñar a los jóvenes a manejar el estrés, a resistir la presión de grupo y a resolver conflictos de manera efectiva a través de clases de orientación, ciencias, etc. para contribuir a las enseñanzas de la familia.

3. Intervenciones tempranas. Iden-tificar y ofrecer apoyo a individuos en riesgo de desarrollar adicciones.

4. Acceso a servicios de salud mental. Facilitar el acceso a servicios de salud mental y programas de asesoramiento puede ayudar a abordar las causas subyacentes de las adicciones, como trastornos de ansiedad o depresión.

5 Políticas públicas y regulaciones. Limitar el acceso a sustancias adictivas a través de restricciones de edad, impuestos y regulaciones sobre publicidad y disponibilidad.

6. Entornos seguros y de apoyo. Crear entornos seguros y de apoyo en las familias, escuelas y comunidades que promuevan estilos de vida saludables.

7. Promoción de actividades alternativas. Fomentar la participación en deportes, artes y otras actividades recreativas como medios positivos para el manejo del tiempo libre y la construcción de relaciones interpersonales saludables.

8. Fortalecimiento comunitario. Involucrar a la comunidad en la creación de un ambiente que desaliente el abuso de sustancias y promueva la salud y el bienestar general.

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Estrategias de prevención para las adicciones
Estrategias de prevención para las adicciones

La prevención efectiva de las adicciones requiere un enfoque coordinado de trabajo que incluya a los individuos, las familias, las escuelas, las comunidades y el Gobierno para reducir los factores de riesgo y promover factores protectores en todos los niveles de la sociedad.

En el Paraguay existen escasos centros tanto públicos como privados dedicados al tratamiento de adicciones a sustancias y adicciones comportamentales. La oferta de servicios puede variar desde atención psicológica y psiquiátrica hasta programas de rehabilitación integral. También cabe mencionar a los grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos (AA) y Narcóticos Anónimos (NA), que operan en varias partes del país. Estos grupos brindan un espacio de apoyo mutuo para personas que buscan superar su dependencia de sustancias.

Fuente: Viviana Riego, Noelia Ruiz Díaz y Marcelo O’Higgins. Salud mental para la formación integral. Fascículo 11. Curso de ABC Color. 2024.