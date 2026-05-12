Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar

En esta ocasión, fue distinguida la Prof. Mag. Perla Elizeche Ávalos, destacada colaboradora de la página de Lectura Interpretativa de El ABC Escolar y autora de fascículos de formación continua dirigidos a docentes. Su labor fue reconocida por su valioso aporte a la enseñanza del español, así como por su compromiso con la promoción de su riqueza cultural, su uso adecuado y su función como herramienta de comunicación y construcción del conocimiento.

A través de su trabajo en el aula y su constante dedicación, ha contribuido a fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, fomentando en ellos el pensamiento crítico, la comprensión lectora y el aprecio por la lengua como elemento fundamental de identidad.

Desde el Departamento de Servicios Educativos expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por esta merecida distinción, que resalta una trayectoria marcada por la vocación, la excelencia profesional y el compromiso con la educación.

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