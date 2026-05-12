Escolar
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar

Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar
Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC EscolarArchivo, ABC Color

La Secretaría de Políticas Lingüísticas, con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizó el pasado 23 de abril un acto de reconocimiento a promotores de la lengua española, en conmemoración del Día del Idioma Español.

En esta ocasión, fue distinguida la Prof. Mag. Perla Elizeche Ávalos, destacada colaboradora de la página de Lectura Interpretativa de El ABC Escolar y autora de fascículos de formación continua dirigidos a docentes. Su labor fue reconocida por su valioso aporte a la enseñanza del español, así como por su compromiso con la promoción de su riqueza cultural, su uso adecuado y su función como herramienta de comunicación y construcción del conocimiento.

Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar
Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar

A través de su trabajo en el aula y su constante dedicación, ha contribuido a fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, fomentando en ellos el pensamiento crítico, la comprensión lectora y el aprecio por la lengua como elemento fundamental de identidad.

Desde el Departamento de Servicios Educativos expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por esta merecida distinción, que resalta una trayectoria marcada por la vocación, la excelencia profesional y el compromiso con la educación.

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Reconocimiento a docente colaboradora de El ABC Escolar
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