ABC COLOR, presente en las aulas

ABC Color, a través del Departamento de Servicios Educativos, reafirma su compromiso social con la educación a través de la entrega de materiales didácticos a niños del Nivel Inicial de la Escuela Básica N.° 821 Coronel Felipe Toledo de Loma Pytã, ciudad de Asunción.
Estos recursos didácticos no solo apoyan el proceso educativo, sino que también contribuyen al desarrollo integral de las comunidades beneficiadas.
Las gestiones estuvieron a cargo de la Prof. Eliodora Verón de Recalde y la Prof. Lorena Sanabria, quienes se aseguraron de que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan.