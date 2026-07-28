Escolar
28 de julio de 2026 a la - 01:00

Clases de verbos según su conjugación en guaraní

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ABC Color

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Lea más: Ñe’etéva ñemoambue

- Ñe’ẽtéva tee: iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha oiporu oñemosusũ hag̃ua umi ñe’ẽky mboyvegua papy ha avaite reheguaha: a – re – o ja (ña) – ro – pe – o, térã ai-rei-oitérã ha– re– ho.

- Tembiecharãramo ojeguereko: che akaru, nde reke, ha’e ojogua, ñande ja’u.

- Propios: son los verbos con núcleos propiamente verbales que al conjugarse utilizan raíces propiamente verbales, las partículas de número y persona: a – re – o – ja (ña) – ro – pe – o.

- Como ejemplos tenemos: yo como, tú duermes, él compra, nosotros comemos.

- Oñe’ẽva aváre. Umi ñe’ẽ téragui oúva (tero, teroja térã ñe’ẽteja) oñembohekóva ñe’ẽtéva ramo oñemosusũvo.

- Predicativos: son verbos conjugados, cuyos lexemas base son sustantivos, adjetivos o adverbios.

- Tembiecharãramo ojeguereko: Che cheate’ỹ, nde ndekarape, ha’e ijyvate.

- Como ejemplos tenemos: yo soy holgazán, tú eres bajo, él es alto.

Emoñe’ẽ

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<b>Eikuuave</b>

Eguenohẽ ha ehai moñe’ẽrágui:

- Ñe’ẽtéva tee. Verbos propios

- Oñe’ẽva aváre. Verbos predicativos