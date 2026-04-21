Ñe’etéva ñemoambue

1. Papapy ha avaite ñemoambue

Umi ñe’ẽtekuaa papapy oĩ mokõi: ipapyteĩva ha ipapyetáva, ha oike umi ava rechaukaha ndive. Ojejuhukuaa:

1. Accidentes de número y persona

Los números gramaticales son dos: singular y plural, y están implícitos en las partículas de personas gramaticales. Se pueden encontrar:

1.1. Ha’eteguáva. Ohechauka mávapa ñe’ẽtéva moandu apohare ha mboýpa hikuái. Guaraníme ojehechauka ñe’ẽky mboyvegua rupive ha ojáva ñe’ẽpýre. Umíva hína: a – re – o (papyteĩ), ja (ña) – ro – pe–o (papyeta).

1.1. Categórica. Expresa la persona gramatical y el número del verbo.

En guaraní se realiza por medio de prefijos yuxtapuestos al lexema. Ellos son: a– re– o– (singulares), ja/ña– ro– pe– o- (plurales).

Tembiecharã / Ejemplos

Ke, Ñani, Jeroky, Maña / Dormir, Correr, Bailar, Mirar

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.