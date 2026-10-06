11 de octubre: Día del Poeta Paraguayo

La imagen corresponde a Natalicio de María Talavera, primer poeta paraguayo nacido después de la independencia (en el año 1867). Además de escritor fue soldado y falleció durante la Guerra contra la Triple Alianza. Sus escritos se utilizaron para enardecer el ánimo para la batalla.

En la fecha de su nacimiento, el 11 de octubre, recordamos a todos los poetas del Paraguay.

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Ejercicio 1

¿Quién es quién?

Relaciona cada poeta paraguayo con la característica que le corresponde.

Ejercicio 2

Lee con atención el fragmento del poema de Aurelio González Canale.

Balada para el poeta triste (fragmento)

Amigo poeta,

si eres Sembrador y desciendes del sol,

¿qué es eso de permanecer mudo en tus andrajos?

¿dónde está el vestido blanco de tu sonrisa?,

¿adónde dejaste ese torrente de alegría de tu pecho amante?,

¿quién pudo más que tu himno glorioso, heroico, religioso?

¡Poeta! ¿Quién osó silenciar la música de tu corazón?

¿El hombre?... ¿Qué hombre? Excusas. Nunca jamás

podrán contener la

fuerza de tu libertad,

nunca jamás podrán con tu acento firme, gallardo y sonoro.

Excusas, amigo poeta. Tu sangre, semilla de árbol, no será

contenida por ninguna represa.

¡Tú eres la fuerza de la flor que desafía a la espina y vence

a la pólvora!

¡Vamos!,

levántate, yérguete cantante-sembrador desde tu soledad y

con el secreto hondo de la sangre que vuela en canto,

entre la multitud, de empleados con rostros ausentes,

que abandona los hospicios de cementos y cristales,

entre la familia mojada de agricultura y de calor meridiano,

entre los enfermos, los reclusos, las viudas... ¡y los niños!

Acompaña, lucha y combate con ellos entonando odas de amor...

Responde.

2.1 ¿Cómo se posiciona el yo lírico para expresar sus ideas?

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2.2 ¿Por qué el hablante poético cuestiona al poeta por permanecer «mudo en sus andrajos»?

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2.3 ¿Qué mensaje transmite sobre el papel de la poesía y la libertad?

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2.4 ¿Qué sentimientos y valores se destacan en los versos «nunca jamás podrán contener la fuerza de tu Libertad»?

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2.5 Este poema pertenece al género de la poesía social. Explica cómo alienta para que la voz del poeta se mantenga firme.

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Ejercicio 3

Explica la frase «Un pueblo que conoce a sus poetas conoce también su historia, sus sentimientos y sus sueños».

Ejercicio 4

Lee con emoción el poema de Aurelio González Canale y practica la entonación.