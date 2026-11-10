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Escolar
10 de noviembre de 2026 - 01:00

Materiales didácticos para escuela de Itapúa

Materiales didácticos para escuela de Itapúa
Materiales didácticos para escuela de ItapúaArchivo, ABC Color

La Esc. Bás. N.° 2608 Don Juan Ramón Esquivel del distrito de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, recibió materiales didácticos del Departamento de Servicios Educativos de ABC Color. La gestión estuvo a cargo del Prof. Julio María Cáceres Esquivel y de la directora de la institución, Prof. Mónica Sotelo Florentín.

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Los directivos, docentes y alumnos con inmensa alegría expresaron su agradecimiento a la empresa, por el valioso aporte que contribuye a enriquecer las experiencias de aprendizaje y construir un futuro mejor para nuestros niños y niñas.

Lea más: BIBLIOTECAS VIAJERAS LLEGAN A FERNANDO DE LA MORA

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