Los directivos, docentes y alumnos con inmensa alegría expresaron su agradecimiento a la empresa, por el valioso aporte que contribuye a enriquecer las experiencias de aprendizaje y construir un futuro mejor para nuestros niños y niñas.
10 de noviembre de 2026 - 01:00
Materiales didácticos para escuela de Itapúa
La Esc. Bás. N.° 2608 Don Juan Ramón Esquivel del distrito de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, recibió materiales didácticos del Departamento de Servicios Educativos de ABC Color. La gestión estuvo a cargo del Prof. Julio María Cáceres Esquivel y de la directora de la institución, Prof. Mónica Sotelo Florentín.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
01
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificadosVer más
02
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos CarvalloVer más
04