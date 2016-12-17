Navidad (II)

A saber, los italianos celebran la Nochebuena con el cenone o la gran cena. El menú incluye pastas con pescados, mariscos y verduras; todo acompañado, muchas veces, por un lechón o pavo. El panettone relleno de pasas y frutas confitadas es uno de los símbolos navideños.

En los hogares franceses, la mesa navideña incluye pavo acompañado de vino caliente con canela, pato, fois gras, ostras, champaña, vinos y bebidas digestivas para las pausas entre platos. El postre suele ser el bûche de Noël.

En España, las cenas suelen comenzar con jamón, chorizo, queso, pastas, ensaladas. Continúan con un plato fuerte compuesto por una carne con papas, arroz con verduras, pollo, pescado y sopa. Para beber: agua, vino y cerveza. El postre: fruta o yogur. Los dulces, como turrones, polvorones, dátiles, mazapanes y churros, no suelen faltar en las mesas de los españoles.

El banquete de Navidad en Inglaterra se compone de pavo relleno, coles de Bruselas y papas al horno. Luego, se acostumbra comer el Christmas pudding, que contiene frutas, nueces y licor, y se sirve a la mesa con crema de leche y otra crema de vainilla.

En los Estados Unidos, cuya gastronomía proviene de Inglaterra, es común ver en la mesa el pavo relleno para las celebraciones de Navidad y Día de Acción de Gracias. Además, una comida norteamericana que se precie termina con un buen pie o torta dulce.

Las navidades en Alemania se festejan con una mesa que incluye cerdo ahumado con puré de papas y ensalada de repollo rojo. El postre, frecuentemente, es una torta de manzanas o fresas. Como bebida, se acostumbra comenzar la noche con un trago de Schanpz, bebida alcohólica de pera o manzana.

Entre tanto, en la mesa paraguaya de Navidad nunca deben faltar la sopa paraguaya, el chipa guasu y el pollo relleno (aunque cada vez más se viene imponiendo el pavo como costumbre). El cerdo al horno es otra de las tradiciones, acompañado de ensaladas de arroz, poroto y papa. La lengua a la vinagreta también es un plato que se ganó su lugar en la cena navideña. La bebida preferida hoy en día es la cerveza; algunos brindan con sidra y otros prefieren un espumante. En algunos hogares se mantiene la tradición del clericó. Los postres más cotizados son el helado, budín, ensalada de frutas, pan dulce, entre otros.

Recordatorio: los platos para celebrar la Navidad en el mundo pueden ser muy variados, pero la tradición de compartir en familia alrededor de la mesa se mantiene sin importar el continente ni el país.

Hasta la próxima entrega.

