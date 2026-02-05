Video: incendio de gran magnitud afecta zona de la ruta PY01 en Carapeguá

El incendio está siendo combatido por unos 15 bomberos voluntarios del distrito, quienes trabajan intensamente para controlar las llamas. Así lo informó la presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local, Marta Miranda.
Según explicó la jefa bomberil, en las primeras horas se contó con el apoyo de bomberos provenientes de Paraguarí; sin embargo, estos debieron retirarse al registrarse también focos de incendio en sus respectivas zonas de cobertura.
Miranda señaló además que bomberos forestales de Asunción se encontraban preparándose para acudir en refuerzo, pero ante el avance favorable de las tareas de contención por parte del equipo local, la llegada de apoyo fue suspendida.
La presidenta del cuerpo de bomberos destacó que los combatientes del distrito conocen bien el terreno afectado y expresó su confianza en que el incendio podrá ser completamente controlado en menos de dos horas, llevando tranquilidad a los pobladores de la zona.
Finalmente, indicó que con el apoyo de personal de la Patrulla Caminera se está regulando el tránsito vehicular sobre la ruta PY01, ya que la densa humareda redujo considerablemente la visibilidad, tornando peligrosa la circulación en el sector.