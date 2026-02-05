Alliana confirma que Senado tratará la reforma de la Caja Fiscal la próxima semana

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó a ABC que el Senado tratará la próxima semana el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados.

“Esto ya está todo coordinado”, aseguró. Mencionó que se estuvo reuniendo con parlamentarios de Honor Colorado, que dieron pulgar arriba al acuerdo político y así avanzar con el debate en la Cámara Alta.

Lea más: Caja fiscal: magistrados no descartan medida de fuerza por primera vez

Alliana defendió la media sanción y sostuvo que “la reforma era necesaria” para evitar el colapso de las cajas más deficitarias, en particular la del sector docente. “Si no tomábamos esta decisión ahora, el sistema iba a reventar en cualquier momento. Lo que hicimos fue salvar la caja de jubilaciones y pensiones”, afirmó.

Según explicó, el tratamiento en Diputados fue tras al menos 17 reuniones con los sectores involucrados y con el Ministerio de Economía, donde se analizaron los datos actuariales y las proyecciones. En ese contexto, insistió en que la reforma permitirá “dar previsibilidad al sistema” y evitar un déficit aún mayor en los próximos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cartismo tiene trazado los próximos pasos

El vicepresidente indicó que ya se iniciaron las gestiones formales para que el proyecto ingrese al Senado y se convoque a las reuniones correspondientes. Señaló que mantuvo conversaciones con las autoridades del Congreso, entre ellos el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y el presidente de Diputados, Raúl Latorre, para acelerar el trámite legislativo y habilitar el debate en el Senado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: docentes confirman que no irán a clases el 23 de febrero

Aclaró que debatirá con los sectores afectados, aunque el no cree que se acceda a cambios al proyecto. “Allí habrá tiempo para seguir dialogando y evaluar si corresponde algún ajuste, aunque creemos que la reforma debe aprobarse tal como está”, manifestó Alliana.

Añadió que la decisión puede generar malestar en algunos sectores, pero consideró que es una medida responsable para resguardar los recursos públicos.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, apunta a modificar principalmente las cajas más deficitarias del sector público y continuará su tratamiento en el Senado.