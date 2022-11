117 años de Laboratorios Catedral

“Tengo muy buenos recuerdos de los productos de Laboratorios Catedral”, afirma la doctora en pediatría Elva Fleitas, quien comparte su experiencia al recetar productos de Laboratorios Catedral.

“Nunca tuve ese fracaso al tratar un paciente con los medicamentos de Laboratorios Catedral y sobre todo lo más importante son los antibióticos”, explica. “Si yo receto un producto que no tiene control de calidad, por supuesto mi buen diagnóstico y mi buena semiología para llegar al diagnóstico no tienen resultado. Por eso me inclino hacia los productos de Laboratorios Catedral, porque son productos con control de calidad. No tengo la máquina para el control de calidad, pero lo hago con el resultado de mi tratamiento al paciente y les puedo asegurar que mis pacientes con los productos de Laboratorios Catedral tienen muy buen resultado y estoy contenta con estos productos”, añade la profesional de salud.