Tape Ruvicha exhibe los nuevos modelos que ofrece Ford

La concesionaria ya cuenta con todos los modelos más esperados por los clientes, como la línea de pick up completa con la llegada de la F150 en las versiones XLT y Lariat.

La Ford Ranger, con su poderoso motor 3.2 de 200 hp y 450 nm de torque, acompañado con un equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción superiores que lo posicionan como la más completa del mercado está presente en la Cadam y disponible para entrega inmediata en todas sus versiones.

También está presente la Ford Bronco Sport, la SUV 4x4 todoterreno, un ícono tan llamativo que no posee siquiera el óvalo de marca en el frente como los demás productos, sino que se presenta por sí mismo la palabra Bronco, sinónimo de una capacidad superior para pasar por cualquier camino.

Está presente en las versiones Big Bend con motor 1.5 Ecoobost de 181 hp de potencia y la versión Wildtrack equipada con un motor 2.0 y una potencia superior de 253 hp, ambas equipan el selector “G.O.A.T” (Goes Over Any Terrain) que permite ajustar la tracción a cualquier tipo de superficie.

Para cubrir un segmento altamente demandado como lo es el de las SUV, con Ford presentan dos opciones: la Ford Explorer y la Ford Territory.

Tape Ruvicha pone a disposición su nuevo “Plan con todo”, que es una nueva propuesta de cuotas más accesibles con una entrega mínima del 10%, seguro y mantenimiento incluido por cuatro años.

Más información en sus redes sociales, en las que siempre están comentando todas las novedades de la marca.