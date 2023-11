De La Sobera lanza Emkoo y la All New GS8 de GAC Motor, en Cadam Motor Show

Así lo dio a conocer Luis Knopfelmacher, presentador de Test Drive de De La Sobera, quien detalló que la Emkoo representa el futuro de la movilidad urbana con su diseño vanguardista y características tecnológicas de última generación.

Por su parte, Domingo Ruíz, jefe de Ventas de GAC Motor, destacó que este modelo tiene un motor de 1.5 litros turbo y de inyección directa, capaz de entregar 177 hp. La transmisión es una caja automática de siete marchas y doble embrague DCT, que gestiona la entrega en el eje delantero.

A su vez, Ruíz indicó que el modelo All New GS8 ya pertenece al portafolio de GAC Motor, pero esta vez se presenta totalmente renovado. “La All New GS8 es una SUV de tres hileras de asientos con capacidad para siete pasajeros, con una apariencia vanguardista, robusta e imponente. El protagonista de esta nueva versión es el frente, dominado por una parrilla tridimensional y faros full LED inspirados en Los ojos del conquistador, que se adueña de todos los caminos a su paso”, alude.

GAC Motor y De La Sobera

“GAC Motor está presente en Paraguay desde el 2016, forma parte del portafolio vehicular de De La Sobera, compañía que representa otras marcas de renombre internacional como Chevrolet y Renault”, comenta Rodrigo Piñeiro, gerente de Marketing de De La Sobera.