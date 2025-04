Carrera de Los Mejores Lugares para Trabajar

En el 2024, un total de 97 empresas participaron en el proceso de evaluación, el programa de certificación, reflejando un nivel de competencia sin precedentes.

Como resultado, 50 organizaciones han sido destacadas por su desempeño excepcional en la creación de una cultura laboral que inspira y motiva a sus colaboradores.

En conjunto, estas empresas representan a 19.211 colaboradores, abarcando diversos sectores como Manufactura y Producción, Tecnología de la Información, Servicios Financieros y Agricultura, Servicios Profesionales, entre otros.

La metodología de evaluación se basa en un análisis riguroso que considera dos pilares fundamentales: la opinión de los colaboradores, relevada a través de la Encuesta Trust Index, y la evaluación de las prácticas y políticas culturales de cada organización.

“Los resultados nos demuestran que las empresas con culturas laborales sólidas no solo se mantienen en tiempos desafiantes, sino que amplían su ventaja competitiva. Mientras muchas organizaciones vieron caer sus indicadores, las que confían en Great Place to Work logran la estabilidad y el crecimiento sostenido”, destaca Marcelo Bauzá, country manager de Great Place to Work en Paraguay.

Para conocer la lista completa de las empresas reconocidas, hay que visitar la página este jueves 3 de abril a las 14:00, en www.greatplacetowork.com.py/.