La Universidad Americana conecta a sus estudiantes con el mundo

El encuentro contó con el respaldo oficial de Austrade (Agencia de Comercio e Inversión del Gobierno de Australia) y BECAL (Programa Nacional de Becas del Gobierno Paraguayo).

El evento, que se realiza desde hace una década en distintas ciudades de Latinoamérica, llegó a Asunción con una propuesta integral para quienes sueñan con estudiar en el exterior.

El Australia Educa 2025 reunió a más de 140 personas en forma presencial y virtual en la Universidad Americana.

La reunión logró sumar a la comunidad universitaria a referentes de universidades y expertos del Gobierno australiano.

La feria ofreció información sobre programas académicos en Australia, incluyendo maestrías, doctorados y movilidad internacional de grado.

Destacaron igualmente los beneficios de estudiar en ese país, como la posibilidad de trabajar mientras se estudia, llevar a la familia, y acceder a una visa de trabajo posterior a los estudios.

Durante la feria, se desarrollaron charlas sobre visas, becas y proyectos migratorios.

También hubo asesoramiento gratuito y personalizado para estudiantes de grado, posgrado.

La disertación fue llevada adelante por instituciones, como The University of Western Australia, The University of Queensland, The University of Adelaide, Austrade, el Gobierno de Australia, BECAL y la University of Sydney.

Perla Sotto, gerente de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria de la Universidad Americana, expresó su entusiasmo por esta alianza. “Estamos muy felices de desarrollar esta actividad junto a CWA”, mencionó.

Australia posee 43 universidades, de las cuales 9 se encuentran entre las mejores del mundo, de un ranking de 100, hallándose 3 de ellas entre las primeras 20: Universidad de Melbourne, Universidad de Sydney y la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW Sydney).

Asimismo, ofrece la Visa 485: posibilidad de trabajar entre 2 y 6 años tras la graduación; Proyectos en pareja: ambos pueden trabajar full-time; Alta empleabilidad: el 79% consigue trabajo en los primeros 6 meses; Becas para Latinoamérica: entre el 20% y el 50%, según el perfil académico; y Costos más competitivos que en Estados Unidos o Reino Unido.