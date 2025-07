Itaú Transforma: Lanzan quinta edición para emprendedores

Este año se espera seleccionar hasta 100 emprendedores, por lo que en esta edición se dará la oportunidad a 60 personas más que el año pasado.

Los seleccionados accederán a un periodo de formación en temas como finanzas, ventas, marketing, transformación digital, gestión de datos, asuntos legales, ventas y sostenibilidad, entre otros aspectos.

Así también pasarán por un proceso para fortalecer la capacidad de implementación de planes y estrategias según los desafíos de cada emprendimiento.

Toda la información acerca del programa se encuentra disponible en la página www.itautransforma.com.py, sitio desde el cual se realizan las postulaciones.

Para conocer las actualizaciones y novedades sobre el programa, los interesados pueden encontrar más datos en los perfiles de redes sociales de Itaú Paraguay.

Por otro lado, el programa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de gestión de los emprendedores, haciendo un fuerte énfasis en el ofrecimiento de espacios de formación de calidad.

En total se brindarán más de 40 horas de formación a los emprendimientos participantes.

Durante la formación se evaluará el desempeño de los participantes y se les otorgarán premios a los mejores.

De hecho, los emprendimientos ganadores recibirán premios en efectivo. US$ 5.000 para el primer puesto, US$ 3.000 para el segundo y US$ 2.000 para el tercero. Adicionalmente, recibirán asesorías personalizadas en branding con la Agencia Notable, en finanzas con la organización CAVIDA y en asuntos legales con Vouga Abogados.