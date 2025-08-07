Empresariales

Referentes globales en la Convención Bancaria Py

Con la participación prevista de 18 conferencistas nacionales e internacionales, se llevará a cabo la I Convención Bancaria del Paraguay, que reunirá durante dos jornadas a referentes del sistema financiero para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa la banca en un contexto de acelerada transformación digital, regulatoria y global.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 01:00
Liz Cramer, presidente ejecutiva de Asoban.
Liz Cramer, presidente ejecutiva de Asoban.Marlene Aponte, ABC Color

Organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la cita tendrá lugar hoy y mañana en el Sheraton Asunción Hotel, con importantes paneles a lo largo de ambas jornadas. Entre los momentos más esperados se destaca la presencia del conferencista central del evento, Marcos Prado Troyjo, economista, diplomático y académico internacional, quien fue presidente del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y director del BRICLab de la Universidad de Columbia. Sobresalen además la exposición de Samar Maziad, Lucas Ferraz, César Paredes y César Barreto, entre otros.

