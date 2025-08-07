Referentes globales en la Convención Bancaria Py

Organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la cita tendrá lugar hoy y mañana en el Sheraton Asunción Hotel, con importantes paneles a lo largo de ambas jornadas. Entre los momentos más esperados se destaca la presencia del conferencista central del evento, Marcos Prado Troyjo, economista, diplomático y académico internacional, quien fue presidente del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y director del BRICLab de la Universidad de Columbia. Sobresalen además la exposición de Samar Maziad, Lucas Ferraz, César Paredes y César Barreto, entre otros.

