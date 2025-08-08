Quimfa lanza la nueva versión de su semaglutida: Semaglix Pen para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad

Fabricado y desarrollado en Paraguay, Semaglix ya cuenta con una sólida aceptación en el mercado local y ahora está disponible en dos presentaciones adaptadas a cada etapa del tratamiento:

Semaglix Pen de 0,25 mg y 0,5 mg , con 6 agujas incluidas para la fase inicio.

Semaglix Pen de 1 mg, con 4 agujas para la dosis de mantenimiento.

Ambas presentaciones se administran mediante un dispositivo de alta precisión marca BD (Becton, Dickinson & Co.), líder mundial en tecnología médica.

Este dispositivo garantiza una aplicación subcutánea segura, cómoda y sencilla para el paciente.

Resultados reales: eficacia y seguridad comprobadas

A través del Programa de Soporte al Paciente (PSP) y del Departamento de Farmacovigilancia de Quimfa, se realizó un seguimiento observacional nacional en pacientes con más de un año de uso del medicamento.

Los resultados confirmaron un perfil de alta seguridad y tolerabilidad, con más de 1.600 pacientes evaluados.

Entre las principales observaciones:

Semaglix demostró una reducción significativa de peso corporal según:

Entre 1 a 3 meses de tratamiento Reducción promedio del 5,5% .

Entre 4 a 6 meses de tratamiento, Reducción promedio del 7,9% .

Entre 7 a 10 meses de tratamiento, Reducción promedio del 9,7%.

La semaglutida, principio activo de Semaglix, actúa estimulando la secreción de insulina dependiente de la glucosa y suprimiendo el glucagón, permitiendo así un mejor control glucémico.

A diferencia de otros principios activos, presenta una baja incidencia de efectos adversos, lo que ha impulsado su demanda a nivel mundial.

Acompañamiento al paciente: más que un tratamiento

Quimfa refuerza su compromiso con la salud integral mediante dos programas de apoyo:

Programa de Soporte al Paciente (PSP): asesoría personalizada desde la primera aplicación, con seguimiento profesional del uso correcto del dispositivo.

Latiendo a tu lado: una plataforma de fidelización y educación que promueve la continuidad del tratamiento a través de beneficios, contenidos sobre estilo de vida saludable y materiales educativos exclusivos.

El PSP está disponible vía WhatsApp al (0973) 800-801 y Latiendo a tu Lado, desde la web www.latiendoatulado.com.py.

“Con Semaglix Pen reafirmamos nuestra misión de brindar tratamientos seguros, eficaces y acompañados, con tecnología de primer nivel y un enfoque humano”, indicaron.