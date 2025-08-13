La creación de CANATUR es un paso estratégico para el fortalecimiento del turismo nacional

CANATUR se constituye como una institución que busca representar al conjunto de la actividad turística nacional, integrando a gremios sectoriales, asociaciones, empresas, cámaras regionales y otros actores turísticos.

Durante su intervención, Angie Duarte, ministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) celebró la conformación de esta nueva instancia y reafirmó el compromiso de continuar trabajando de forma articulada con todos los sectores, impulsando un turismo de calidad, sostenible y en armonía con el ambiente y las tradiciones paraguayas.

“CANATUR será clave para impulsar acciones conjuntas con el sector privado. Estamos convencidos de que es momento de avanzar hacia una actualización de la Ley de Turismo, que nos permita trabajar con mayor agilidad y eficiencia", expresó la ministra.

“Esta colaboración público-privada es la clave del éxito en un sector que, sin dudas, genera riqueza y oportunidades reales para el Paraguay”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el presidente de CANATUR, Osvaldo Morínigo, calificó como un día histórico y destacó la voluntad del sector de crear más espacios para posicionar a Paraguay en el mapa turístico mundial.

“Desde hoy, Paraguay será un país comprometido y reconocido por el crecimiento de su industria turística. Trabajaremos para que sea una de las cámaras regionales con mayor proyección y desarrollo”, manifestó.

La integración plural de la Cámara Nacional de Turismo contempla la incorporación de direcciones de turismo departamentales y entidades mixtas, ampliando la participación y el alcance institucional para articular las políticas públicas y privadas del sector.

La Cámara Nacional de Turismo del Paraguay fue legalmente constituida el 27 de noviembre de 2020 en Asunción, y recientemente reconocida mediante el Decreto Presidencial N.º 4225/2025.

Con esta iniciativa, Paraguay da un paso firme hacia la consolidación de una gobernanza turística inclusiva, moderna y capaz de enfrentar los desafíos del turismo actual, proyectando al país como un destino sostenible, competitivo y con identidad.