Belgo Alambres celebra 50 años en Paraguay de la mano de SiderAgro, su aliado por 25 años

Por su parte, SiderAgro, la empresa que representa a Belgo en el país, conmemora 25 años de trayectoria ofreciendo productos de alta calidad y un servicio cercano a los clientes paraguayos.
Desde hace cinco décadas, Belgo se ha destacado por proveer alambres, tejidos y accesorios que fortalecen el desarrollo del campo y la industria en Paraguay.
Su calidad y durabilidad son sinónimos de confianza para productores, ingenieros y comerciantes.
SiderAgro, con 25 años de experiencia en el mercado local, es el canal oficial que conecta la marca Belgo con los usuarios finales, brindando asesoramiento técnico, logística eficiente y un amplio portafolio adaptado a las necesidades del país.
A través de sus sucursales en Mariano Roque Alonso y Ciudad del Este, la empresa asegura una atención cercana y cobertura estratégica para clientes en todo el territorio nacional.
Juntos, Belgo y SiderAgro renuevan su compromiso con Paraguay, forjando el futuro del campo y la industria con productos confiables, tecnología avanzada y un equipo dedicado a impulsar el crecimiento sostenible.