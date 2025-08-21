Fortaleza adjudicó quince nuevas unidades en julio

En esta edición, correspondiente a la Torre 2 de Fortaleza Carmelitas, se adjudicaron unidades por sorteo, sorteo adicional y licitación, en un proceso realizado de forma pública y ante escribano, asegurando transparencia y equidad.

Como resultado, fueron adjudicadas por sorteo las unidades 33E, contrato 12944; 29D, contrato 14609; 27B, contrato 24075, 18E, contrato 4906; 14B, contrato 25803, y 6D, contrato 7233.

En el sorteo adicional resultaron adjudicadas las unidades 31E, contrato 1999; 24B, contrato 3259; 23C, contrato 3239; 16D, contrato 1065, y 11C, contrato 6701. Mediante licitación fueron adjudicadas las unidades 35A, contrato 8505; 19A, contrato 24311; 13F, contrato 6535, y 7F, contrato 14012.