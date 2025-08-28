CAF impulsa a Bancop con un financiamiento de G. 75 mil millones para fortalecer el sector productivo del país

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) concretó un nuevo desembolso destinado a impulsar el acceso al crédito en Paraguay, a través de un financiamiento a Bancop por G. 75 mil millones, equivalente a USD 10 millones a un plazo de cinco años y un período de gracia de un año.