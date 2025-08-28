CAF impulsa a Bancop con un financiamiento de G. 75 mil millones para fortalecer el sector productivo del país

Con esta nueva transacción, CAF reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero cooperativo y el desarrollo productivo de Paraguay, brindando recursos que le facilitan a Bancop atender las necesidades de financiamiento de sus clientes.
Bancop se distingue por su enfoque orientado al sector productivo—agrícola, ganadero y cooperativista—y en los 13 años que lleva operativo ya logró conectar a más de 1,5 millones de personas a través de su ecosistema digital, operando con 16 agencias ubicadas a lo largo del país y acumulando un patrimonio que supera los 85 millones de dólares.
El apoyo de CAF le permitirá a Bancop ampliar las opciones de crédito en condiciones competitivas, fomentando el crecimiento de sectores estratégicos para la economía paraguaya y promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible.
“Esta operación en moneda local refuerza nuestro compromiso de fortalecer la inclusión financiera; respaldar la transición digital y verde; y avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible en América Latina y el Caribe”, expresó Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF.
“Sobre todo, en alianza con Bancop, que día a día reafirma su rol como una institución clave para productores y PyMEs paraguayas", agregó.
Por su parte, Jorge Srur, gerente Regional Sur y Representante de CAF en Paraguay, resaltó la importancia de esta operación, ya que es el primer financiamiento en moneda local por parte de CAF para Bancop y a través de la misma, se está dando respuesta a la creciente demanda del sector productivo del país de obtener financiamiento en moneda local y a largo plazo.
“En un momento de iliquidez coyuntural y transitorio en moneda local, en el que se encuentra el sistema financiero paraguayo, contar con el apoyo de la CAF es muy importante para Bancop, pues encontraron un instrumento para brindarnos apoyo financiero en guaraníes, a modo de seguir ayudando a los sectores que necesitan del crédito en moneda local”, resaltó Dimas Ayala, gerente general de Bancop.