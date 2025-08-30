Senatur festeja con sello centenario de la guarania

Por primera vez en la historia del país, el ingreso a Paraguay se convierte en un acto simbólico de bienvenida musical, el sello estampado en los pasaportes de turistas que lleva impresa una parte de la partitura de “Paraguaýpe”, una de las guaranias más representativas del creador de este género, José Asunción Flores. Además, los visitantes pueden escanear un código para escuchar la obra completa en la plataforma Spotify.

“La guarania es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva. Con esta acción queremos que cada visitante se lleve, además de un sello en su pasaporte, un recuerdo imborrable de lo que somos, un país que recibe con música y con alma”, expresó la ministra de Turismo, Angie Duarte.